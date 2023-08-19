ABD’ye güvenme Yorgo! Yunanistan’ı Türkiye korkusu bastı

Yunan televizyonunda yapılan yorumda, Ankara'nın bölgedeki askeri üsleri hatırlatıldı. Üsler sayesinde Yunanistan'ın kuşatıldığı ve bu durumun endişe verici olduğu savunuldu.

Türkiye'nin küresel etkinliğine ilişkin Yunanistan'da göze çarpan bir analize imza atıldı.

Yunanistan Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı olan emekli Korgeneral Yannis Baltzois, Türkiye'nin, kendilerine yakın ülkelerdeki askeri varlığına dikkati çekti.

"Tehdit artık sadece doğudan gelmiyor"

Yunan devlet televizyonu ERT'ye konuşan Baltzois, "Türkiye Yunanistan'ı kuşattı. Potansiyel tehdit artık sadece doğudan gelmiyor." şeklinde ifadelere imza attı.

"Yunanistan'ı kuşatmış olmasından endişe duymalıyız"

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Yunanistan'ın çevresindeki Türk askeri varlığına işaret eden Baltzois şöyle konuştu:

Türkiye'nin, askeri üsleriyle Yunanistan'ı kuşatmış olmasından endişe duymalıyız.

Türkiye'nin askeri üslerine işaret etti

Ankara'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Kosova, Bosna Hersek, Arnavutluk ve Libya'da askeri güçler bulundurduğunu anlatan Yunan asker, konuşmasının devamında şunları söyledi:

Ayrıca Katar, Somali, Azerbaycan ve Kıbrıs'ta da yer alıyorlar. Bu demektir ki potansiyel (Türk) tehdit artık doğudan değil. Güneyden ve batıdan da tehdit var.

"Bir asır Doğu Akdeniz'de olacaklar"

Türk yetkililerin açıklamalarından hareket ederek bazı çıkarımlarda bulunan Yannis Baltzois, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de "bir asır" varlık göstereceğinin de altını çizdi.

Erdoğan-Miçotakis görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Vilnius'taki NATO Zirvesi'nde bir araya gelmişti.

Miçotakis, "Görüşmemiz, hem benim hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk-Yunan ilişkilerinin yeniden başlamasına ilişkin niyetimizi ve önümüzdeki aylarda nasıl hareket edip, nasıl bir yol haritası izleyeceğimizi bir kez daha ortaya koydu." demişti.