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Gündem ABD'ye F-35 mesajı! İsmail Demir meydan okudu
Gündem

ABD'ye F-35 mesajı! İsmail Demir meydan okudu

TRT 1'de yayınlanan Milli İstihbarat Teşkilatı’nın anlatıldığı dizide F-35 sahnesi çok konuşuldu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de sahneyi paylaşarak, Türkiye'nin kararlı duruşunu teyit etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 23:11:00 - 2021-03-23 23:15:20

TRT 1 ekranlarında yayınlandığı ilk günden itibaren soluk soluğa izlenen Teşkilat dizisinde çok konuşulan bir sahne yaşandı.

ABD'ye F-35 mesajı

Türkiye, önemli ortaklarından olduğu F-35 projesinden, ABD tarafından Rusya'dan alınan S-400'ler gerekçe gösterilerek çıkartılmıştı.

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Milli İstihbarat Teşkilatı’nın olağanüstü deneyimlerinin aktarıldığı 'Teşkilat' dizisindeki F-35 sahnesi diziye damgasını vurdu.

Teşkilat dizisinde çok konuşulan sahne!

SİHA fabrikası ve mühendislere saldırı talimatını verenleri ele geçirmek için yapılan operasyon öncesi Deneyimli istihbaratçı Mete Bey'in ekibine yaptığı konuşma hem duygulandırdı, hem de gururlandırdı.

Terörle mücadelede Türkiye'ye karşı yapılan ambargoları anlatan Mete bey, ''Parasını verdiğimiz, geliştirdiğimiz savaş uçağını bile vermediler. Ama onu da yapacağız. İnanın bana onu da yapacağız'' diye mesak verdi.

İsmail Demir'den mesaj: Onu da yapacağız

Dizideki sahneyi Twitter hesabından paylaşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ''Bir an bile şüpheniz olmasın. Onu da yapacağız!'' ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

türk

siz bu kafayla daha çok uğraşırsınız bilerek birşeyler yapmıyorsunuz teröristlere ve mültecilere, millet diyor ki şunları asın, hapise atın ama milletin vergileriyle bakmayın der veya def edin türkiye’den der ama nerde yürek ister bunları yapmaya
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