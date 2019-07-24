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ABD'ye F-35 darbesi! İki ülke üretim için el sıkıştı

İngiltere, F-35'e rakip olacağı iddiasında olan lazer silahlı İngiliz yapımı Tempest savaş uçaklarının ortak üretimi projesi olan FCAS kapsamında İsveç ile el sıkıştıklarını duyurdu.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:06
ABD'ye F-35 darbesi! İki ülke üretim için el sıkıştı

İngiltere Savunma Bakanlığı, İskandinav ülkelerinden İsveç ile Tempest savaş uçaklarının ortak üretimi projesi olan FCAS kapsamında el sıkıştıklarını duyurdu. Görüşmelerin 2019 Nisan'ında tamamlandığı duyurulurken, İsveç, F-35'e rakip olacağı iddiasında olan lazer silahlı İngiliz yapımı Tempest savaş uçaklarının üretim projesine katılan ilk ülke oldu.

İki ülke yetkilileri, ortak savaş uçağı geliştirme ve üretimi konusunda işbirliği için yaklaşık bir yıldır görüşüyordu.

Mayıs ayında son halini alan protokole İngiltere Savunma Bakanı Penny Mordaunt ve İsveçli mevkidaşı Peter Hultqvist 18 Temmuz tarihinde imza attı. Anlaşma sonrası yapılan açıklamada "İki hükümet, savaş uçağı geliştirme programında ortak çalışacak. Yeni tasarımlarla iki ulusun gelecekte ihtiyacı olacağı bazı tasarımlar da bu programa dahil edilecek" denildi.

Firmalarla işbirliği

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Başkanı Orgeneral Sör Stephen Hillier, şu anda Tempest jetlerinin üretimi için iki ülke olduklarını, ancak gelecekte daha fazla ülkenin bu programa katılacağına kesin gözüyle baktığını ifade etti.

Euronews'in haberine göre Tempest jetlerinin test uçuşlarını ise 2Excel Aviation firması üstlenecek. İsveç yapımı savaş uçakları Gripen'in yapımını sağlayan uzay ve havacılık şirketi Saab'ın Tempest'in üretimine doğrudan katılmayacağı ancak BAE Systems, Leonardo UK, MBDA UK, Rolls-Royce, ve RAF's Rapid Capabilities Office gibi projenin içerisinde olan firmalarla işbirliğine gideceği kaydedildi.

Sesten hızlı, füze ve lazer donanımlı silahlar

İngiltere, 2030 yılında filosuna dahil edeceği lazer ve hipersonik füzelerle donatılan altıncı nesil savaş uçakları Tempest'i, Farnborough Airshow'da tanıtmıştı. İnsansız olarak uçma özelliğine sahip uçağın sesten hızlı olan hipersonik füze ve lazerli silah sistemi bulunuyor.

Henüz konsept aşamasındaki uçağın tasarımının 2020 yılında tamamlanacağı, 2025 yılında ise prototipinin üretileceği bildirildi. İngiltere'de 2040 yılında hizmetten çekilecek Typhoon uçaklarının yerini alacak olan Tempest jetleri 2035'te satışa sunulacak.

Hava savunmasında Typhoon ve F-35 Lightning II'ye alternatif olarak üretilecek uçak, F22 Raptor‘u andıran bir tasarıma sahip. Delta kanat tasarımlı uçağın iki jet motoru bulunuyor. Tüm teknik özelliklerinin henüz açıklanmadığı uçağın sesten beş kat daha hızlı füzeler ve lazerli enerji silahlarını barındırması planlanıyor.

Tempest'in 2005 yılında terk edilen iki kişilik bir İngiliz gizli savaş uçağı konsepti olan BAE Replica'nın 6. Nesile büründürülmüş bir hali olduğu belirtiliyor. Tempest'in ayrıca F-35'lerin yanı sıra Fransız-Alman ortaklığında üretilecek Eurofighter ve Rafale tipi uçakların yerine geçecek 6'ıncı nesil bir savaş jetine rakip olması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:06
  1. İngiltere Savunma Bakanlığı
  2. F-35
  3. İsveç
  4. Tempest savaş uçakları
  5. FCAS
  6. savaş uçağı
  7. İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Başkanı Orgeneral Sör Stephen Hillier
  8. Farnborough Airshow
  9. 2Excel Aviation firması
  10. BAE Systems
  11. Leonardo UK
  12. MBDA UK
  13. Rolls-Royce
  14. RAF's Rapid Capabilities Office
  15. hipersonik füzeler
  16. İngiltere
  17. F22 Raptor
  18. Typhoon uçakları
  19. İngiltere Savunma Bakanı Penny Mordaunt
  20. İsveçli mevkidaşı Peter Hultqvist

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