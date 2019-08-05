ABD'ye çağrı yaptılar! 'Suriye'yi vilayet yapacaklar'

Türkiye'nin operasyon resti sonrası tutuşan terör örgütü PKK elebaşlarından Karayılan">Murat Karayılan, ABD'ye müdahale çağrısında bulunarak Türkiye'nin Misak-ı Milli sınırlarına dönmeyi hedeflediğini söyledi.

Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak isteyen Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye ve Irak'ta terör örgütlerine darbe üstüne darbe vuruyor. Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı ve Pençe Harekatı ile terör örgütü nefes alamaz hale geldi.

Türkiye, terör örgütlerine karşı yürütülen bu 3 harekatın arkasından, Fırat'ın doğusuna yönelik daha kapsamlı bir harekat için düğmeye basılacağı mesajını üstüne basa basa verdi.

Operasyonun sinyalini bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verirken geri sayıma da geçildi.

''MİSAK-I MİLLİ sınırları"

Türkiye kritik süreç ile ilgili emin adımlara hareket ederken terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Karayılan">Murat Karayılan, operasyonlara dair ABD'ye müdahale çağrısında bulundu.

Teröristbaşı Karayılan, Türkiye'nin bölgedeki operasyonlarına ve olası beklenen dev operasyona izin vermemesi gerektiğini söyleyerek, ''Bunlar önlerine yeni bir program koydular. Misak-ı Milli sınırları içindeki alanları alıp, yeni Osmanlı zihniyetiyle Irak’ı, Suriye’yi bir vilayetleri haline getirip, Kürdistan’ı kontrollerine almak istiyorlar. Yeni konseptleri budur." ifadelerini kullandı.