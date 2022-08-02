ABD'ye böyle seslendi: F-16 ve Patriot göndermezseniz tüm durum değişebilir

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı silahlı operasyonlar devam ederken, Kiev'in Batı'dan F-16 başta olmak üzere gelişmiş silah talebi devam ediyor.

Avrupa Birliği ve NATO ülkelerinden gelen askeri yardım, Ukrayna'nın Rus işgaline karşı direnişi için hayati önem taşıyor. Ukrayna kuvvetleri şimdi ABD ve onun NATO müttefiklerinden gelen modern uzun menzilli topçu sistemlerinin yardımıyla güneyde Herson çevresinde karşı saldırıya geçmeye hazırlanıyor.

Ancak Putin'in Batılı ülkelere yönelik tehditleri, Ukrayna'ya giden silahların yolunda bir bariyer gibi duruyor.

Ukrayna'nın eski cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, verdiği özel bir röportajda, Ukrayna'nın Batılı destekçilerini 2023'ten önce savaşın sona ermesine yardım etmeye ve Kremlin'den gelen tehditlerini görmezden gelmeye çağırdı.

F-16 ve Patriot gibi gelişmiş silahlar istiyorlar

Poroşenko, Newsweek'e verdiği demeçte, "Savaşı yıl sonundan önce kesinlikle bitirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden F-16 savaş uçakları ve Patriot sistemlerini tedarik etmek için bir ya da iki yılımız yok. Günlerden bahsediyoruz. Çünkü bir yıl veya yıllar Avrupa'daki ve bütün dünyadaki tüm durumu tamamen değiştirebilir." ifadelerini kullandı.

Batı'dan gelen silahlar Ukrayna direnişini güçlendirse de, ülke hala füze saldırılarıyla karşı karşıya. Kiev'deki yetkililer, Batı'dan, gökyüzünü Rus füzelerine ve uçaklarına kapatmak için gelişmiş uçaksavar sistemleri ve modern savaş uçakları sağlamasını talep ediyor.

F-16 ve Patriot oyunun kurallarını değiştirebilir

Poroşenko, yalnızca Leopard tankları veya M777 topçularının oyun değiştirici olamayacağını söyleyen Poroşenko, "F-16 oyunun kurallarını değiştirecek, çünkü hava sahasında Rus hakimiyetini durdurabiliriz." dedi.

Güney ve doğuda Rus lojistik ve savunmasını aşındıran Amerikan, İngiliz ve Alman uzun menzilli roket sistemlerine atıfta bulunan Poroşenko, "Hava savunma füze sistemleri (Patriot) ve F-16'lar benzer etkiye sahip olabilir. Şimdi buna ihtiyacımız var, çünkü çok dar bir fırsat penceremiz var. F-16'larımız olmasa da, Ukraynalı pilotların NATO hava üslerinde hazırlanması ve eğitimi için özel programı kesinlikle başlatmalıyız." dedi.

Star Gazetesi