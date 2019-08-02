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ABD'ye bir şok da İspanya'dan!

ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ortak askeri misyon önerisi için Almanya'dan sonra İspanya'dan da ret yanıtını aldı. İspanyol diplomatik kaynakları, "Şimdilik, ABD'nin önderlik ettiği bir misyona katılmak gibi bir niyetimiz yok." açıklamasında bulundu.

02 Ağustos 2019 Cuma 00:48
ABD'ye bir şok da İspanya'dan!

İspanyol gazetesi "El Confidencial"ın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, İspanya'nın, Hürmüz Boğazı'nda ortak bir misyona katılmak için ABD'nin resmi önerisini reddettiğini yazdı.

Hürmüz Boğazı'nda ortak misyon için ABD'den resmi teklif aldıklarını doğrulayan İspanyol diplomatik kaynakları, "Şimdilik, ABD'nin önderlik ettiği bir misyona katılmak gibi bir niyetimiz yok." açıklamasında bulundu.

Haberde, Almanya gibi İspanya'nın da ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ortak misyon önerisini reddettiği, Fransa'nın ise halen bu teklifi değerlendirdiği öne sürüldü.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Polonya'nın başkenti Varşova'da basına yaptığı açıklamada, "ABD tarafından sunulan ve planlanan misyona Alman hükümeti katılmayacak." ifadesini kullanmıştı.

İspanya, ABD'nin İran üzerine baskı kurmak için "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi öncülüğünde Orta Doğu'ya gönderilen Taarruz Grubu'ndaki fırkateyni "Mendez Nunez"i Hürmüz Boğazı'na doğru yol alındığı sırada, 14 Mayıs'ta geri çekmişti.

Savunma Bakanı Margarita Robles, mayıs ayında aldıkları karar için "Siyasi değil teknik bir karar." değerlendirmesini yapmıştı.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 00:48
  1. Hürmüz Boğazı
  2. İspanya
  3. Almanya

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