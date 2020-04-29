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Dünya

ABD'ye ağır darbe! Ölü sayısı Vietnam'daki can kaybını geçti

Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 112 artarak 58 bin 368'e yükseldi. Böylece salgından ölenlerin sayısı, Amerikan Ulusal Arşivi kayıtlarına göre; Vietnam Savaşı'nda hayatını kaybeden Amerikalıların sayısı olan 58 bin 220'yi geride bıraktı.

2020-04-29 18:36:00 -
ABD'ye ağır darbe! Ölü sayısı Vietnam'daki can kaybını geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 24 bin 228 artışla 1 milyon 13 bin 168'e yükseldi.

Salgında ölenlerin sayısı ise 3 bin 112 artarak 58 bin 368’e ulaştı.

Vietnam'daki can kaybını geçti

Kovid-19 vaka ve ölü istatistiklerini takip eden John Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, yeni tip koronavirüs, ABD'ye Vietnam Savaşı'ndan daha fazla can kaybı yaşattı.
Buna göre salı akşam saatlerinde ABD'de virüsten dolayı ölenlerin sayısı 58 bin 368'i geçti. Böylece salgın, Amerikan Ulusal Arşivi kayıtlarına göre Vietnam Savaşı'nda hayatını kaybeden Amerikalı sayısı olan 58 bin 220'yi geride bıraktı.

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Yorumlar

murat

ORTADOGUDA AKITTIGI KANLARIN, TECAVÜZ EDILEN KADINLARIN AHI DAHA CIKMADI, DAHA BETER OLSUN.
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coşkunakademi

vietnamlı müslüman gardaşlarımızın ahı elbet çıkacaktı
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