Abdurrahman Dilipak'tan olay açıklama: Ayasofya açıldı diye...

Yeni Akit Gazetesi yazarı ve gazeteci Abdurrahman Dilipak, Ayasofya'nın 86 yıl sonra Danıştay kararıyla camiye çevrilmesi sonrasında Twitter hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Fatih Sultan Mehmet'in emaneti Ayasofya, 86 yıl sonra Danıştay kararıyla tekrar camiye çevrilerek asli hüviyetine kavuştu. Gazeteci, yazar Abdurrahman Dilipak, mütedeyyin kesimi büyük sevince boğan bu karar sonrası sosyal medya hesabından Ayasofya'nın ibadete açılmasını eleştirenlere yönelik paylaşımda bulunarak dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Ayasofya açıldı diye..."

İşte Dilipak'ın Twitter paylaşımı:

"Ayasofya açıldı diye bütün sorunlarımız çözüldü de değil. Ancak Ayasofyanın özel ve sembolik bir anlamı var. Birileri bu anlamdan habersiz. Akıl verir gibi yaparlarken bile cahillikleri paçalarından dökülüyor."