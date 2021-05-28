Abdurrahman Dilipak'tan dikkat çeken Sedat Peker uyarısı

Yeniakit'in Youtube kanalına konuk olan gazeteci-yazar Abdurrahman Dilipak, son günlerde gündemi birhayli meşgul eden Sedat Peker videoları hakkında konuştu.

Bu tarz olayların Türkiye'nin İslam ve Batı dünyasındaki imajına gölge düşürdüğünü söyleyen Dilipak, "Türkiye karşıtı lobiler bu tartışmalardaki birtakım ayrıntılar üzerinden Türkiye'ye karşı çok ciddi bir karşı kampanya yürütebilirler" dedi.

FETÖ'cülerin de bu olayı fırsat bilip Ergenekon meselesinde yaptıkları gibi bazı uydurma belgelerle Türkiye'yi uluslararası alanda sıkıştırmaya çalışacağını aktaran Dilipak, "Eğer bu tartışmalar bu şekilde devam ederse Türkiye'nin önünde çok zor günler var diyebiliriz" uyarısında bulundu.