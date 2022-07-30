Abdurrahman Dilipak'tan dehşete düşüren açıklama: Enkazları kaldıramayacağız

Yazar Abdurrahman Dilipak, İstanbul depremiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dilipak "Üç defada kırılacaksa ve bu bir buçuk iki yıl sürecekse, yani bir buçuk iki yıl İstanbul’da imar faaliyeti olmayacak, enkazları kaldıramayacağız. 2025’te büyük ana şok dalgayı atlatmış olacağız." dedi.

TV100 ekranlarında Ertan Özyiğit ile Kayıt Dışı programının bu haftaki yayınına araştırmacı-yazar İsmail Tokalak ile gazeteci-yazar Abdurrahman Dilipak konuk oldu.

Dilipak beklenen İstanbul depremiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Dilipak "İstanbul depremi bir defada yıkılırsa bir milyondan fazla insan, iki defada kırılacaksa 750 bin, üç defada kırılacaksa 500 bin. Üç defada kırılacaksa ve bu bir buçuk iki yıl sürecekse, yani bir buçuk iki yıl İstanbul’da imar faaliyeti olmayacak, enkazları kaldıramayacağız. 2025’te büyük ana şok dalgayı atlatmış olacağız. Artçı olayları göreceğiz. Bunun hangi şiddette gerçekleşeceğini bilemiyoruz. Bunun hangi şiddette gerçekleşeceğini bilemiyoruz." dedi.

"Dünyaya 5 bin yılda bir yaklaşıyor"

Özyiğit'in 'Tahmininiz var mı?' sorusuna Dilipak "Buna ilişkin bir kehanetler, bir de ezotorik bir takım yıldızlarla ilgili. Kuran-ı Kerim’de şira diye geçen, ‘şiranın da rabbi Allah’tır’ diye bir ayet var. Şirada dünyaya 5 bin yılda bir yaklaşıyor. Bunun çok yüksek bir çekimi var. Ay okyanusu kaldırıyor, bu dünyada büyük bir çekim gücü oluşturuyor." yanıtını verdi.