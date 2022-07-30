  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Abdurrahman Dilipak'tan dehşete düşüren açıklama: Enkazları kaldıramayacağız
Gündem

Abdurrahman Dilipak'tan dehşete düşüren açıklama: Enkazları kaldıramayacağız

Yazar Abdurrahman Dilipak, olası İstanbul depremine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir buçuk iki yıl İstanbul’da imar faaliyeti olmayacak, enkazları kaldıramayacağız. 2025’te büyük ana şok dalgayı atlatmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-30 10:23:00 -
Abdurrahman Dilipak'tan dehşete düşüren açıklama: Enkazları kaldıramayacağız

Yazar Abdurrahman Dilipak, İstanbul depremiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dilipak "Üç defada kırılacaksa ve bu bir buçuk iki yıl sürecekse, yani bir buçuk iki yıl İstanbul’da imar faaliyeti olmayacak, enkazları kaldıramayacağız. 2025’te büyük ana şok dalgayı atlatmış olacağız." dedi.

TV100 ekranlarında Ertan Özyiğit ile Kayıt Dışı programının bu haftaki yayınına araştırmacı-yazar İsmail Tokalak ile gazeteci-yazar Abdurrahman Dilipak konuk oldu.

Dilipak beklenen İstanbul depremiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Dilipak "İstanbul depremi bir defada yıkılırsa bir milyondan fazla insan, iki defada kırılacaksa 750 bin, üç defada kırılacaksa 500 bin. Üç defada kırılacaksa ve bu bir buçuk iki yıl sürecekse, yani bir buçuk iki yıl İstanbul’da imar faaliyeti olmayacak, enkazları kaldıramayacağız. 2025’te büyük ana şok dalgayı atlatmış olacağız. Artçı olayları göreceğiz. Bunun hangi şiddette gerçekleşeceğini bilemiyoruz. Bunun hangi şiddette gerçekleşeceğini bilemiyoruz." dedi.

"Dünyaya 5 bin yılda bir yaklaşıyor"

Özyiğit'in 'Tahmininiz var mı?' sorusuna Dilipak "Buna ilişkin bir kehanetler, bir de ezotorik bir takım yıldızlarla ilgili. Kuran-ı Kerim’de şira diye geçen, ‘şiranın da rabbi Allah’tır’ diye bir ayet var. Şirada dünyaya 5 bin yılda bir yaklaşıyor. Bunun çok yüksek bir çekimi var. Ay okyanusu kaldırıyor, bu dünyada büyük bir çekim gücü oluşturuyor." yanıtını verdi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

3 GÜN ÖNCE EN KISA GÜN YAŞANDI

GELMEKTE DEMEK

Okur

Geleceğin sahibi Allah tir.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Başörtüsüyle ayete savaş açan Youtuber'dan 'tehlikeli' LGBT provokasyonu
Gündem

Başörtüsüyle ayete savaş açan Youtuber'dan 'tehlikeli' LGBT provokasyonu

Allah'ın lanetlediği eşcinsel sapkınların provokasyonunu yapan 'başörtülü' Sena Nur Işık isimli Youtuber, çoğunluğu çocuk ve gençlerden oluş..
İngiltere Tabipler Birliği başkan yardımcısı Türk doktordan çarpıcı açıklama!
Korona Virüs

İngiltere Tabipler Birliği başkan yardımcısı Türk doktordan çarpıcı açıklama! "Ani ölümlerin arkasında kovid ve aşılar var"

İngiltere’de Kraliçe 2. Elizabeth’den onur ödülü alan ve İngiltere Tabipler Birliği başkan yardımcılığına getirilen ilk Türk doktor olma unv..
Rusya'dan Akkuyu Nükleer Güç Santrali için Türkiye'ye 15 milyar dolar!
Ekonomi

Rusya'dan Akkuyu Nükleer Güç Santrali için Türkiye'ye 15 milyar dolar!

Rusya'nın ulusal nükleer enerji şirketi ROSATOM'un, Akkuyu Nükleer Güç Santrali için Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacağı bildirildi...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23