Abdurrahman Dilipak’tan dava açıklaması: Erdoğan dava arkadaşını sanık sandalyesine oturtacaksa...

Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, yeniakit.com.tr ‘Bayram Özel’ canlı yayınında, Mehmet Özmen’in sorularını cevapladı.

İstanbul Sözleşmesi’ni savunanlara ‘fahişe’ mi dedi?

AK Parti hükümeti, İstanbul Sözleşmesi ve aileyi ifsad eden yasaları kaldırabilecek mi?

Süresiz nafaka ve erken evlilik mağdurlarının sorunlarını AK Parti hükümeti bugüne kadar neden görmemezlikten geldi?

AK Parti içindeki ‘AKP’liler’ toplumun hassasiyetlerini görmemezlikten mi geliyor?

Ali Erbaş ‘Atatürk’e lanet’ mi okudu?

Türkiye’de ‘Hilafet’ mi gelmeli?

Mehmet Özmen soruyor, Abdurrahman Dilipak canlı yayında yanıtlıyor.

Dilipak'ın açıklamalarından satırbaşları:

AK Parti bana dava açıyormuş. Bayram şakası gibi birşey.

Bu 27 Temmuz 2020 AKP'nin içindeki papatyalar.

Bunlar biraz son zamanda deşifre oldu. Benim yazımda onları anlatıyor.

"Cumhurbaşkanının bu davadan haberi var mı?"

Parti sözcüsü de açıklıyor. Demek ki bilgisi var. Ne yapalım. Benim şahsımda kurucu idare yargılanacak. Ben 28 Şubat'ta 12 Eylül'de 15 Temmuz'da da sokaktaydım.

Tayyip Erdoğan şiir okuduğunda 70 bin imza toplamıştım. Bu yazımın altına da 70 bin imza toplarım.

Tayyip Erdoğan kendi dava arkadaşını sanık sandalyesine oturtacaksa diyecek bir sözüm yok.