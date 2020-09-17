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Gündem Abdurrahman Dilipak’tan çok konuşulacak paylaşım! Büyük oyun belgelendi, Bakanın imzası deşifre oldu
Gündem

Abdurrahman Dilipak’tan çok konuşulacak paylaşım! Büyük oyun belgelendi, Bakanın imzası deşifre oldu

Yeniakit yazarı Abdurrahman Dilipak sosyal medya hesabından gündemi sarsacak paylaşıma imza attı. Koronavirüste PCR testlerinin DNA'ların toplanmasına ilişkin ortaya atılan belgede İngiltere Güvenlik Bakanı James Peter Brokenshire’in imzası da deşifre oldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 13:25:00 -
Abdurrahman Dilipak’tan çok konuşulacak paylaşım! Büyük oyun belgelendi, Bakanın imzası deşifre oldu

Yeniakit yazarı Abdurrahman Dilipak sosyal medya hesabından çok konuşulacak paylaşıma imza attı.

Tüm dünya koronavirüsten etkilenirken ortaya çok çarpıcı bir belge çıktı. 5Gvirusnews Haber Merkezi konuyu gündeme getirirken koronavirüste bomba detay dünya basınına yansıdı.

Milyonlarca vatandaş sağlık kurumlarında koronavirüs testi yaptırırken, uzmanlar testler dahil olmak üzere koronavirüsün yapısı ve nasıl yayıldığına dair araştırmalarını sürdürüyor.

DNA’ların toplanması

PCR testlerinin işe yaramadığı bilim adamlar tarafından sürekli gündeme getiriliyorken, testlerin insan DNA’larının toplanması için kullanıldığını doğrulayacak belgeye ortaya çıktı.

İngiltere 2020 Koronavirüs Yasası'nın 24. maddesi (c. 7) tarafından verilen yetkiler kullanarak yayınlanan yönetmenlik, DSÖ’nün pandemi ilanına ve sonradan yaşanan gelişmelere kuşku düşürdü.

Bakanın imzası

İngiltere Güvenlik Bakanı James Peter Brokenshire’in, Dışişleri Bakanlığı yönetmenliğinde, parmak izi ile birlikte test sonucunda elde edilen DNA’ların saklanmasına yönelik imzası deşifre oldu.

Yönetmelikte, parmak izleri ve DNA’ları saklamanın ulusal güvenliğin yararına olacağı belirtildi.

Yönetmelik 1 Ekim 2020’de yürürlüğe girmesi beklenirken, süre bitiminin ise 24 Mart 2021 olacağı aktarıldı.

 

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