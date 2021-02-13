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Siyaset Abdurrahman Dilipak'tan Babacan ve Davutoğlu değerlendirmesi: 'Seçime katılmaları mümkün gözükmüyor'
Siyaset

Abdurrahman Dilipak'tan Babacan ve Davutoğlu değerlendirmesi: 'Seçime katılmaları mümkün gözükmüyor'

Yeni Akit Youtube kanalına konuşan Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu hakkında açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 23:32:00 - 2021-02-14 00:06:25
Abdurrahman Dilipak'tan Babacan ve Davutoğlu değerlendirmesi: 'Seçime katılmaları mümkün gözükmüyor'

 Yeniakit.com.tr 

Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, Gelecek Partisi ile DEVA Partisi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Her iki parti için de "Seçime katılmaları pek mümkün görünmüyor." değerlendirmesini yapan Dilipak, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun bazı söylemlerinin AK Parti'ye yarayacağını söyledi.

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