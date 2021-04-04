Abdurrahman Dilipak’tan 104 emekli amiral bildirisine yorum: 15 Temmuz’da ıskalandılar, umarım bu kez sıyıramazlar
Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, darbe imalı bildiriyle ilgili, “Eğer çok yönlü üzerine gidilirse cesaretlendirenler arasında kimi muvazzaflar ve siyasiler de çıkacaktır.15 Temmuz’da ıskalandılar, umarım bu kez sıyıramazlar.” dedi.
MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA
Deniz Kuvvetlerinden emekli 104 emekli amiralin yaptığı ‘darbe’ imalı bildiriye yoğun tepkiler gelmeye devam ediyor.
“Çok yönlü üzerine gidilirse cesaretlendirenler arasında siyasiler de çıkacaktır”
Gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Tayyar Şamil:Emekli amirallerin bildirisi hakkında vakit kaybetmeden soruşturma açılmış. Önemli bir gelişme.Eğer çok yönlü üzerine gidilirse cesaretlendirenler arasında kimi muvazzaflar ve siyasiler de çıkacaktır. 15 Temmuz’da ıskalandılar, umarım bu kez sıyıramazlar.” dedi.