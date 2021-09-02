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Gündem Abdurrahman Dilipak'ın anlatımıyla 30 Ağustos gerçeği! 'Tarih övgü ya da sövgü kitabı değildir'
Gündem

Abdurrahman Dilipak'ın anlatımıyla 30 Ağustos gerçeği! 'Tarih övgü ya da sövgü kitabı değildir'

Yeni Akit youtube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Abdurrahman Dilipak, 30 Ağustos Zaferi'nin gerçeklerini anlattı.

Yeniakit Publisher
2021-09-02 14:57:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Gazeteci Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit youtube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

30 Ağustos zaferine ilişkin açıklamalarda bulunan Dilipak, "Aslında biz, tarihi, övgü ya da sövgü kitabı olarak okumaktan vazgeçmedik." dedi.

'Tarih övgü ya da sövgü kitabı değildir'

30 Ağustos'un bilinmeyenlerini anlatan Dilipak, şunları söyledi: "Tarihi, tüm yaşananlarla birlikte okuyup düşünmediğimiz zaman, bu savaşların hiçbirisini anlayamayacağız. Bildiklerimiz biza anlatılan hikayelerle sınırlı kalacak. Tarih, övgü ya da sövgü kitabı değildir. Tarih, bir toplumun tecrübeler birikimi ve tarihe tanıklığıdır. Tarihi doğru okmazsak, ne bugünümüzü doğru anlayabiliriz ne de geleceğimizi doğru bir şekilde inşa edebiliriz."

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