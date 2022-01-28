Abdurrahman Dilipak paylaştı! Almanya ile ilgili bomba bilgiler

Yeniakit Yazarı Abdurrahman Dilipak, bugün kaleme aldığı yazısında Almanya'ya dair önemli bilgiler verdi.

Abdurrahman Dilipak, 'Almanya’yı anlamak' başlıklı yazısı:

Bazı ülkeleri anlamak zordur. Mesela, Frankofon ülkelerin parasını, Afrika Frangı olarak hâlâ Fransa üretir. Mesela, Almanya ve Japonya, tam olarak, kamil anlamda bağımsız, özgür ülkeler değil. Ya da Avustralya, Kanada gibi ülkeler de diğer ülkelere benzemez. Mesela Avustralya büyük Britanya’ya bağlıdır. Devlet başkanlığı yerine Kraliçenin atadığı bir vali vardır en tepede. Kanada ise Fransa ile İngiltere arasında bölünmüştür. Mesela tek bir İngiltere yok. England, Britanya, Büyük Britanya, Commonwealth … matruşka gibi, hepsi diğerinin içinde gizli.

Almanya bunların en garibidir. Almanya dediğiniz devletin içinde 3 devlet gizlidir: ABD, İngiltere ve Fransa. Bu üçü birden Berlin ve Doğu Almanya üzerinde de söz sahibidirler. Mesela, Başkenti Köln olan Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaleti eyaleti aslında kontrat bölgesidir. Hani şu ulus devletler ve uluslararası düzenin inşası için milad kabul edilen, derebeyler ile kilise arasında imzalanan kontrat bu eyalette imzalandı. Kiliseden kasıt Vatikan. Fransa’nın, başkenti Strasbourg olan Alsas-Loren bölgesi de kontrat esasına göre yönetilir. Yani laiklik kuralları burada tam olarak uygulanmaz.

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