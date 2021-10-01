Abdurrahman Dilipak: Medikal kenevir tedavi amaçlı kullanılabilir

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Gazeteci Abdurrahman Dilipak, "kenevir" maddesine ilişkin açıklamalarda bulundu. "Esrar dediğimizde insanların aklını zail eden bir maddeden söz ediyoruz. Dolayısıyla insanlar ondan farklı şeyler anlayacaklardır. Kenevir dediğimizde ise çok yönlü kullanılabilen bir üründen bahsediyoruz." diyen Dilipak, "Kenevir kullanarak elbise yapabilirsiniz. Kenevirin lifinden seccade de yapılabilir. Ben kenevir lifinden Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş için de bir seccade yaptırıp kendisine hediye ettim. Mesela mümkün olsa da camilerdeki halılarda da kenevir lifi kullanılabilse. Çünkü bu ürün haşerat gelmesini de engelliyor." ifadelerini kullandı.

'Kullanım alanı çok geniş'

Kenevirin kullanım alanının çok geniş olduğuna dikkat çeken Abdurrahman Dilipak, "Dünyanın en kaliteli kağıdı kenevir selülözünden elde edilen kağıttır. Bu kağıt çok dayanıklıdır. Kötü bir örnek vermek gerekirse sigara kağıdı kenevirden yapılır. Çünkü herhangi bir kağıdı o kadar inceltirseniz, dilinizle ıslatsanız anında dilinize yapışır. Kibriti çaksanız tütünden önce yanar. Dolayısıyla sigarayı saramazsınız. Kenevirin kullanıldığı kağıtlar dünyadaki en dirençli kağıt olduğu için 50 kg'lık çimento torbasını kaldırıyor. Hatta dayanıklı olması açısından kenevirden elde edilen kağıtla Kur'an-ı Kerim de basabilirsiniz." dedi.

'Aklı zail etmesi sebebi ile yasak'

Gıda maddelerinin kenevir kullanılarak elde edilecek kaplarda saklanabileceğini belirten Dilipak, "Plastik şişelerdeki su, güneş altında kalırsa veya çok çalkalanırsa, mikro düzeyde plastik parçacıkları suya geçebilir. Kenevir yağından yapılacak bir su ambalajına hiçbir şey olmaz. Bu şekilde koruyucu madde kullanmanıza da gerek kalmaz. Aslında bütün gıda ambalajlarının bu kenevir tohumunun yağından elde edilen ürünlerle saklanması gerekir. Dolayısıyla kenevirin kullanım alanı çok geniş." diye konuştu.

Kenevirden elde edilen esrar maddesinin aklı zail ettiğini dolayısıyla ülkemizde de yasak olduğunu vurgulayan Abdurrahman Dilipak, "Kenevirin tepe filizindeki THC maddesini bir şekilde alırsanız, orada uçucu bir yağ var. O aklı zail ediyor. THC bu anlamda Türkiye'de yasak. Aslında bunu kontrollü olarak kullanırsanız insan sağlığı için hayati değer taşıyor." şeklinde konuştu.

THC maddesinin tedavi amaçlı kullanılabileceğini söyleyen Dilipak, "THC maddesi; kanseri, şekeri, bunamayı ve daha birçok hastalığı iyileştiriyor. Esrar dediğimiz maddeyi doğru kullanırsanız insanları uyuşturucu bağımlılığından kurtarmak için bile yardımcı olabilir. Eroin kullanan birisinin krizi gelirken esrar verirseniz o krizi bypass edersiniz. Esrarın uyuşturucu kategorisinde en alt sırada yer alması ve ötekilerden ayrılması gerekir. İnsanlar esrar kullandıkları için biyolojik bir zarar görmez. Çayınıza attığınız şeker biyolojik olarak esrardan daha tehlikelidir." ifadelerini kullandı.

'Esrar aklı zail ettiği için haramdır'

Esrar maddesinin haram olduğuna da dikkat çeken Abdurrahman Dilipak, şöyle devam etti: "Esrar biyolojik bağımlılık yapmaz. Esrarın bağımlılığı psikolojik bağımlılıktır. Diğer uyuşturucularda biyolojik bağımlılık var ve kriminal risk sayısı çok yüksektir. Esrar bulamayan birisi belki ağlar, susar ama eroin ya da bonzai bulamayan birisi karşısındaki kişi için çok tehklikeli olabilir. Onun için esrarı aklı zail etmesi nedeni ile uyuşturucu kategorisinde tutmakta fayda var. Ancak tedavi olmayı kabul edenler için, ücretini devlet ödeyecek şekilde ilaç olarak verilebilir. Yani esrarı bir uyuşturucu olarak değil uyuşturucu ile mücadelede önemli bir imkan olarak kullanabiliriz. Doğru kullanılırsa psikolojik rahatsızlıkların tedavisi amacı ile de değerlendirilebilir."