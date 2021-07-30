Abdurrahman Dilipak 'fon' tartışmalarını değerlendirdi! 'Bir gazeteciyi günah keçisi yaparak işin ardını saklıyorlar'

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

"Bu fon konusunda fonlanmayanları saysak daha kolay olur." diyen Dilipak, "Çünkü Batı'dan herkesi fonluyorlar. Bunun arkasından gelecek olan, para alanın buyruk da almasıdır. Bu borçtan daha vahim bir durum. Çünkü kaleminizi ve kendinizi kiralıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

'Bu destekleri babalarının hayrına değil!'

Her fonlanmanın aynı şekilde değerlendirilemeyeceğini söyleyen Dilipak, "O kadar çok fon var ki hepsi aynı değil. Mesela biz Birleşmiş Milletler fonuna her sene para aktarıyoruz. Sonra oradan para da alıyoruz. Ama son süreçte İstanbul Üniversitesi, bazı sivil toplum kuruluşları, yerel ya da ulusal medya ve benzeri birçok kuruluş fonlandı. Üniversitelerde birçok makale yazdırdılar. Türkiye'de mesela insan hakları ya da çevre gibi uluslararası tartışmalı alanlarda çalışan kurumlar, yurt dışındaki dernekler tarafından maddi olarak destekleniyor. Bu destekler babalarının hayrına ya da Allah rızası için değil. Belli bir gaye için yapılıyor. Eğer bu fonlardan sürekli yararlanmak istiyorsanız size verilen talimatları da eksiksiz yerine getirmeniz gerekiyor." dedi.

'İstihbarat örgütlerinin içimizdeki uzantıları'

Biden'ın 'biz Türkiye'deki muhalefeti destekleyeceğiz' sözünü hatırlatan Dilipak, "Biden muhalefeti nasıl destekleyecekti? HDP'ye ya da Suriye'de PYD'ye destek verenler? Evet, bu fon meselesi oldukça karışık. Bana kalırsa birileri, sadece bir gazeteciyi öne çıkartarak, onu günah keçisi yaparak, gözümüzün önüne bir kibrit getirip arkada yanan ormanı gizlemeye çalışıyor. Elbette o gazeteci ve çalıştığı kurum bir monitör. Bunlar ucu beyaz ajanlığa kadar uzanan işler. Hatta isterseniz bunları muhasebeleştirebilirsiniz de. Onun için bu konuyu bugünkü hali ile tartışarak bir yere varamayız. Mesela teyit.orglar var. Bunlar, şirket, vakıf, dernek ve platform gibi çatılar altında faaliyet gösteriyor. Bunları bir istihbarat örgütünün içimizdeki uzantıları olarak da görebilirsiniz. Altıncı güç olarak da görebilirsiniz. Ama bunları hangi kategoride değerlendireceğiniz oldukça zor bir konu." şeklinde konuştu.

Dilipak sözlerini şöyle tamamladı:

"Gezi'de bunların fonladıklarını cezalandırıyoruz ama kaynak sağlayan ABD yönetimi ile dostluğumuz devam ediyor. O zaman buradakiler kolay kolay pes etmeyecekler. Türkiye'de şu anda en büyük fon kullanıcıları kim? İşte bu Covid fonu. İşte o Starlinkler, Alon Musk, Bill Gates... En güçlü lobi şu anda onlar. Onlara dokunamıyorsunuz. Her yere uzanabiliyorlar. Mahkemelerde bunlar aleyhine açtığınız davaları sürdüremiyorsunuz."