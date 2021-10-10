Abdurrahman Dilipak cevapladı: Pandora belgelerini kim neden servis etti?

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Gazeteci Abdurrahman Dilipak, aralarında Aydın Doğan'ın damadı ve Doğan Medya'nın eski CEO'su Mehmet Ali Yalçındağ ve Turgay Ciner'in de olduğu birçok tanınmış simanın, offshore hizmet sağlayıcı Trident Trust'ın müşterisi olduğunu ortaya çıkartan Pandora belgelerini değerlendirdi.

Sözlerine, "Sosyal medyada bir şeyler oluyor." diyerek başlayarak Dilipak, "Mail serverleri ile Instagram çalışmıyordu. Hatta herkesin en çok kullandığı sosyal medya ağlarından birisi oaln WhatsApp'ta çalışmadı. Ya hacklendi ya birileri sistemi kendi kendine durdurdu.. Elektrik kesintisi gibi. Elektrik kesilirse zaten bunların hepsi duracak. Acaba bunlar insanları böyle bir duruma hazırlamak için test mi ediyorlar? Biliyorsunuz daha önce de bir yangın süreci yaşamıştık. Şimdi sosyal medyada yangın var." ifadelerini kullandı.

'Yarın kimin ismi çıkar, bilmiyoruz'

Sosyal medyada yaşanan teknik sorunların ardından Pandora belgelerinin kamuoyuna servis edildiğine dikkat çeken Dilipak, "Bu olayın yaşandığı günün sabahında Pandora kutusu açıldı. Türkiye'den 220 kişinin şirketinin ticari sırları birilerinin eline geçmiş. Rönesans adlı şirketin belgeleri de sosyal medyada paylaşıldı. Yarın kimin ismi çıkacak onu bilmiyoruz." dedi.

'Her gün bir dosya açıklansa...'

"Artık Peker'in pabucu dama atıldı." diyen Dilipak, "FETÖ'cü olduğu söylenen bir sosyal medya ağında kendisine yönelik eleştirilere cevap verdi. Ama bu Pandora kutusunun açılması bütün hespları altüst edecek gibi. 220 dosyanın her gün birisini açıklasa 2022'nin ortalarına kadar devam eder. Zaten 2022'nin ortalarında da seçim süreci başlıyor. 2023 seçimlerinin artık sıcak bir gündem olduğu zamana denk geliyor. Tabi o zamana kadar başka dosyalar açılmazsa." şeklinde konuştu.

'Başka dosyalarla da karşılaşabiliriz'

Yeni dosyaların kamuoyuna sızdırılabileceğini belirten Dilipak, "Öyle zannediyorum ki Ekim ayında başka dosyalarla da karşı karşıya geleceğiz. Yani bu dosya ve kaset operasyonları, siyasi partileri yola getirmek için bir sopa gibi kullanılmak isteniyor olabilir. Bu sadece iktidarı yönelik bir sopa değil. Aynı şekilde muhalefet için de kullanılacak gibi görünüyor." diye konuştu.

'Dünya yeni bir döneme giriyor'

Dünyanın yeni bir döneme girdiğini ifade eden Abdurrahman Dilipak, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunu daha önce İsrail'de denediler. 8 partili bir koalisyon ortaya çıktı. Sonra Almanya seçimlerini gördük. Hristiyan demokratlar kaybetti. Sosyal demokratlar geldi. Kilit parti Yeşiller oldu. Sosyal demokratlarla Yeşiller de yetmiyor, birisini daha alacaklar. Yani en az 3 partili bir koalisyon söz konusu Almanya'da. Diğer Avrupa ülkelerindeki seçimlere de bakın. En az 3 partili hatta 4-5 partili koalisyonlara gidilecek."

"Son zamanlarda ülkemizdeki kamuoyu araştırmalarında ortaya çıkan sonuçlar da artık Türkiye'de yamalı bohçaya geri dönüleceğini söylüyor. Dolayısıyla dünya yeni bir döneme giriyor. Ülkelerin, politik programları tek başına hayata geçirmek isteyen güçlü partiler ve güçlü liderlerin yönetimi ile değil, uluslararası dayatmalara karşı daha zayıf olan kadrolarla oluşturulmuş iktidar koalisyonu tarafından yönetilmeye zorlandığı yeni bir yapıya doğru gidiyoruz. İşte bu süreçte de bu sonuçları hazırlamak üzere kasetler ve dosyalar servis edilmeye başlayabilir."