Abdurrahman Dilipak cevapladı: Araplar ihanet etti mi?

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Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit Youtube kanalına konuştu. Dilipak, 'Araplar bize ihanet etti mi?' sorusunu cevapladı.

Araplar neden tek devlet değil?

"Bugün 23 tane Arap ülkesi var." diyen Dilipak, "Bu ülkelerde; din, dil, tarih, gelenek hepsi aynı. Peki bunlar neden birleşik bir devlet değil? Arap Birliği var ama bu yapı Arap birliğinin olmaması için kurulmuş. Afrika Birliği de Afrika birliğinin kurulmaması için var. İslam Birliği de İslam birliği oluşmasın diye kurulu. Yani var-mış gibi yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

'Osmanlı'ya ihanet Arap aşiretinin çocukları'

Abdurrahman Dilipak, Osmanlı Devleti'ne ihanet eden Arapların varlığına dikkat çekerek, "Bugünkü Arap yöneticilerine baktığınız zaman İngiliz ve Fransız işgal kuvvetlerine yardım eden, onlarla işbirliği yapan, Osmanlı'ya karşı savaşan, Arap aşiretinin çocukları onlar. Onun için bu işgal kuvvetleri de çöl üzerimnde cetvelle sınırlar çizerek; emirlikler, krallıklar, sultanlıklar şeklinde paramparça ettiler. Araplar bir defa, bir daha ittifak yapmamak üzere ittifak yaptılar. Halk nezdinde bunu sorguladığınızda gerçek tam tersidir." dedi. Arap halkının Türkiye sevgisine de değinen Dilipak, "İngilizler ve Fransızlar, Osmanlı'ya ihanet eden Arap aşiretlerine devlet verdi. Dolayısıyla yönetimlerin büyük bir çoğunluğu onların kontrolünde. Ama halk olarak onlar Osmanlı'ya ihanet etmedikleri gibi hala çocuklarına Osmanlı'yı anlatırlar. Hala bizlerin İslam'a ve insanlığa hizmetlerini anlatırlar." diye konuştu.

Arap ve Osmanlı düşmanlığı!

Dilipak sözlerine şöyle devam etti:

"Osmanlı'yı biraraya getiren kardeşlik duygusunun temelinde adalet ve insani yardımlaşma vardı. Ve biz kendi içimizdeki gayr-i müslimlerle de birlikte yaşamanın bir yolunu bulmuştuk. Çünkü haksızlık kimden gelirse gelsin mazlumdan yana olacaktık. İşi ehline verecektik. Evet, bizim içimizde de hainler vardı. Özellikle İttihat ve Terakki döneminde toplumu kamplaştırıp birbirine kışkırtanlar Arap ve Osmanlı düşmanlığı şeklinde kendisini gösterdi. Onun için Araplar bizim dostumuz ya da düşmanımız değil. Arapların Müslümanı da, Hristiyanı da, Yahudisi de var. Bunların iyileri de kötüleri de var. Biz iyilerle birlikte olalım."