Abdurrahman Dilipak Ayasofya İmamı'nı hedef alanlara seslendi! 'O zaman Rusya'daki imamlar da Stalin'i övsün'

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Gazeteci Abdurrahman Dilipak Yeni Akit Youtube kanalına konuştu. Kemalistlerin Ayasofya Camii üzerinden başlattığı 'Atatürk' provokasyonunu eleştiren Dilipak, "O zaman Rusya'daki imamlar da Stalin'i övsün. Din kişilere göre değişmez." dedi.

Ne olmuştu?

Ayasofya Camisi'nde düzenlenen etkinlikte, 'Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi' kapsamında 136 öğrenci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla icazet aldı. Fatih Sultan Mehmed Han'ın emaneti Ayasofya Camisi'nde düzenlenen hafızlık icazet programı hazımsızlığı daha da arttırdı. Eski Üsküdar Yıldırım Beyazıt Camii İmamı Mustafa Demirkan'ın okuduğu Bakara Suresi 114. Ayet-i Kerimesi ile hemen ardından ettiği duayı üzerine alınan Kemalistler, 'Atatürk'e hakaret edildi' yaygarası koparttı.

Bakara Suresi 114. Ayet-i Kerimesi:

"Allah'ın mescitlerinde O'nun adının anılmasına engel olan ve mescitlerin harap olmasına çalışandan daha zalim kim vardır? Aslında bunların mescitlere korkarak girmeleri gerekir. Bunlar için dünyada rezillik, ahirette de büyük azap vardır."