Abdurrahman Dilipak: Allah muhtaç etmesin!

Röportaj: Taha Emre ÖZDEMİR

Abdurrahman Dilipak, hacamat tedavisinin sağlık açısından önemini anlattı.

"Hacamat olmak için hasta olmaya gerek yok." mesajı veren Dilipak, "Hasta olmadan da hacamat yaptırabilirsiniz. Tedavi sayesinde farkında olmadığınız hastalıklar da ortaya çıkabilir." ifadelerini kullandı.

Dilipak, "Hastalıklar için hacamat ve sülük tedavisi etkin bir yöntem." dedi ve kendisinin de defalarca bu tedavi yönteme başvurduğunu belirtti:

Yıllar önce Suat Arısan'a her gün 10, 10 günde 100 sülük vurdurmuştum. Hacamatı da yine yıllar önce oldum ve devam ediyorum. Bacağımdan da sırtımdan da kafamdan da hacamat yaptırdım.

Hedef alınan fotoğraf!

Abdurrahman Dilipak, kendisini hedef alanların "alay etmek" için kullandıkları hacamat fotoğrafını neden paylaştığını da şöyle anlattı:

Kafamdan son yapılan hacamatı yapan kişi bir tıp doktoru. Doçent ve eski bir milletvekili. Yani saygın bir bilim ve siyaset adamı. "Bu fotoğrafı yayınlayalım mı?" dediler. Tabi yayınlama maksadımız bunun olabildiğini göstermekti.

İnsanların aklında kalabilmesi için bir görselliğe ihtiyaç vardı. O da görsel olarak sanki uzaylı birisiymiş gibi.. Onu birileri alay konusu olarak aldı ama Allah muhtaç etmesin. Bir insan bir gün yaşlanıp da veya gençken ona ihtiyaç duyabilir. O zaman bunu alaya alanlar pişman olacaklar. Ben pişman değilim.

Bu görseli kasten alaya almak için yayınlamak hasta haklarına aykırı bir konu. Bir de yazılıp çizilenler de mahkemeye başvurmamızı gerektirecek çirkinlikler de oldu.