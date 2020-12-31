Abdurrahman Dilipak AİHM'in 'Demirtaş' kararını değerlendirdi: Türkiye'yi risk olarak görüyorlar

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

Gazeteci Abdurrahman Dilipak, AİHM'in eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki kararını Yeni Akit'e değerlendirdi.

'Karar, çok yönlü olarak değerlendirilebilir'

"Demirtaş hakkında AİHM'den gelen karar çok yönlü olarak konuşulup tartışılabilir." diyen Dilipak, "Bir defa AİHM'in verdiği karar daha önceki bir suçlamaya aitti ve bununla ilgili tahliye gerçekleşmiş başka bir davadan tutukluluk hali devam ediyordu. Yani dışarı çıkmadan başka bir dava sebebi ile göz altı süresi uzamıştı. Dolayısıyla bu kararın doğrudan bu olay üzerinde bir etkisi olmayacak." ifadelerini kullandı.

'Avrupa'dan karara ilişkin bir tepki gelmedi'

"AİHM'in kararı emsal bir karar olabilir mi?" sorusunu da cevaplayan Dilipak, "Hem Demirtaş için hem HDP'den aynı suçlamalarla yargılananlar için hem de CHP'den bazı isimler için evet bir emsal olabilir. Zaten Batı'lıların bu konuda tavrı belli. Dolayısıyla AİHM de hükümetlerarası bir anlaşma ile kurulmuş siyasi bir mahkemedir. Buarada alınan kararlar daha çok siyasi kararlardır. Hem PKK hem de FETÖ hakkında NATO ülkelerinin ve Avrupa'nın tavrını biliyoruz. Bu durum aynı zamanda oradaki yargıyı da etkiliyor. Macron'un açıklamaları ya da doğrudan Viyana'dan yapılan açıklamalar da zaten bunu gösteriyor ki dikkat edilirse AİHM'in kararı Avrupa'da bir tepki almadı. Burada sessiz kalmak aslında bir tastik anlamına da gelebilir." diye konuştu.

'Türkiye'yi risk olarak görüyorlar'

Dilipak sözlerini şöyle tamamladı:

"AİHM'in kararı Türkiye üzerinde bir baskı oluşturmaya yönelik olarak yorumlanabilir. Türkiye'yi daha fazla da ötelemek istemiyorlar çünkü bize ihtiyaçları var. Ama Türkiye'yi içeriye de almak istemiyorlar çünkü bunu bir risk olarak görüyorlar. Sadece Demirtaş ile ilgili değil başka örneklerde de bunu görmeye devam edeceğiz. Yani hem bizim üzerimizde baskı kuracaklar hem de Türkiye'yi daha fazla uzaklaştırmaya yanaşmayacaklar."