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Gündem Abdurrahman Dilipak, Abdurrahim Karslı'nın kendisi hakkındaki yalanına tekrar cevap verdi! 'Hırsız hırsızlığını yapacak, şeytan şeytanlığını'
Gündem

Abdurrahman Dilipak, Abdurrahim Karslı'nın kendisi hakkındaki yalanına tekrar cevap verdi! 'Hırsız hırsızlığını yapacak, şeytan şeytanlığını'

Merkez Partisi Kurucu Genel Başkanı Abdurrahim Karslı'nın Abdurrahman Dilipak ile ilgili yıllar önce gündeme getirdiği ve Dilipak tarafından defalarca yalanlanan iddia, yine kullanıldı. Dilipak, Karslı'nın yalanının yeniden gündeme gelmesine ilişkin açıklamasında, "Hırsız hırsızlığını yapacak, şeytan şeytanlığı." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 19:19:00 - 2021-12-01 19:27:07

 Yeniakit.com.tr 

Önceki hafta, katıldığı Akit TV canlı yayınında, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen için "terörist diyemem" ifadesini kullanan Abdurrahim Karslı, yıllar önce, Cem Özer'in sunduğu programda ortaya bir yalan atarak, Gazeteci Abdurrahman Dilipak'ın, "AK Parti hakkında düşünceniz nedir?" sorusuna, "AKP bir proje partisidir" diyerek cevap verdiğini iddia etmişti.

Yalanını daha ileri taşıyan Karslı, "Dilipak'ın söylemediği sözler" üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı şu ifadelerle karalamaya çalışmıştı:

"ABD, İngiltere ve İsrail'den gelen kişilerle benim evde Erbakan Hoca, Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül ile bir araya geldik.

Erbakan Hoca'ya Büyük Orta Doğu Eş Başkanlığını teklif ettiler. Erbakan şiddetle teklifi reddettikten sonra bu teklifi Abdullah Gül ve Erdoğan'a yaptılar, onlar kabul etti ve o gün Erbakan ile tüm bağlarını kopardılar."

'Fitne çıkarmaya çalışıyorlar'

Abdurrahim Karslı'nın Dilipak hakkında yıllar önce söyledikleri, sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

Dilipak, hakkında yazılanlara Twitter hesabından cevap verdi. "Bu haber tamamen yalan." diyen Dilipak, "Adı geçen kişilerin hiç biri hiç bir zaman benim evime gelmediler. Bu yalanı uyduran bu kişilere iftira ederken halka da yalan söylüyor, fitne çıkartmaya çalışıyor, bunu yayanlar da bu suça ortak oluyor." ifadelerini kullandı.

Abdurrahman Dilipak, yeniakit.com.tr'nin, "Neden aynı yalan, ısrarla gündeme getiriliyor?" sorusuna ise, "Hırsız hırsızlığını yapacak, şeytan şeytanlığını." diye cevap verdi.

FETÖ suçlaması ile 7 yıl 6 ayla yargılanan Abdurrahim Karslı'nın söyledikleri, sanki bizzat Dilipak tarafından söylenmiş gibi tasarlanarak hazırlanıp, sosyal medyada paylaşılan afiş şöyle:

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