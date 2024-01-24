Abdurrahim Reyhan Hoca rahmetle anılıyor

RIFAT BİLGİN İSTANBUL

Etrafında oluşturduğu gönül halesiyle binlerce kişiyi irşad eden Abdurrahim Reyhan Hoca, Hakk’a yürüyüşünün yıl dönümünde özlemle anılıyor. Ömrünü Hak davasına adayan ve yapmış olduğu sohbetlerde İslam’ın hakikatlerini anlatan Abdurrahim Hoca, tasavvufun inceliklerine malik bir isimdi. İstanbul, Ankara, İzmir ve yurtdışında binlerce seveni olan Abdurrahim Hoca, son nefesine kadar sohbetlerini sürdürdü. Abdurrahim Reyhan Hoca’nın bizzat yaptırdığı sohbet mekânları ve vakıf binaları halen Müslümanlara hizmet vermektedir.