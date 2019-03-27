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Abdurrahim Karakoç’un adı kütüphanede yaşatılacak

Merhum yazarımız şair Abdurrahim Karakoç’un adını taşıyan ve Keçiören Belediyesince oluşturulan “Bağlum Abdurrahim Karakoç Halk Kütüphanesi” hizmete sunuldu.

27 Mart 2019 Çarşamba 09:18
Abdurrahim Karakoç’un adı kütüphanede yaşatılacak

Türk edebiyatının önemli isimlerinden, şair ve yazar, vefatına kadar gazetemizde günlük yazıları yayınlanan Abdurrahim Karakoç’un adını taşıyan ve Keçiören Belediyesince oluşturulan “Bağlum Abdurrahim Karakoç Halk Kütüphanesi” hizmete sunuldu. Abdurrahim Karakoç Gençlik ve Kültür Merkezi’nin içerisinde kurulan kütüphanenin açılışında bir konuşma yapan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Karakoç’un adını taşıyan kütüphanenin Bağlum’a yapılmasının buranın halkına verilen değerin bir göstergesi olduğunu söyleyerek, “Bağlum’un Keçiören açısından bir gelişim noktası olduğunu biliyoruz. Bu açıdan bu tesisin bölgeye önemli bir katkı sağlayacağını biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle kurulan kütüphanenin öğrencilerce iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirten Ak, şunları kaydetti:

Kitap çok önemli bir dosttur ve kitap insanı terk etmez, siz onu terk etmediğiniz sürece. Kitabı çok okumamız lazım. Burada hem ders çalışabileceksiniz hem de araştırmalar yapabileceksiniz. Aynı zamanda burası buluşabileceğiniz, oyun oynayabileceğiniz yani birlikte vakit geçirebileceğiniz bir alan. Burası tamamen gençlere tahsis edildi.

Ak, kurulan gençlik merkezi ve içerisine açılan kütüphane ile milli ve manevi değerlerini öğrenen gençlerin yetişmesini hedeflediklerini söyledi. Şair Abdurrahim Karakoç’un oğlu Enderhan Karakoç da babasının adını taşıyan bir kütüphanede genç nesillerin eğitim alacak olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 09:18
  1. Türk edebiyatı
  2. Abdurrahim Karakoç
  3. Keçiören Belediyesi
  4. Bağlum Abdurrahim Karakoç Halk Kütüphanesi
  5. Abdurrahim Karakoç Gençlik ve Kültür Merkezi
  6. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak
  7. Kültür ve Turizm Bakanlığı
  8. kütüphane
  9. Şair Abdurrahim Karakoç
  10. Şair Abdurrahim Karakoç’un oğlu Enderhan Karakoç

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