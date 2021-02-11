Abdurrahim Albayrak'tan olay sözler: Bende fotoğrafları var

Galatasaray'ın 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Abdurrahim Albayrak, gündeme ilişkin şunları söyledi:

"Transfer döneminde üzerimize düşeni yaptık. Eksiklerimiz vardı. Hocamızın nokta atışı olarak istediği transferler vardı. Bunları yapmak için başta Mustafa Cengiz olmak üzere birçok arkadaşımızla uzun uzun çalışmalar yaptık.

Transferler çok zor oldu, çok uğraştık ama alnımızın akıyla çıktık. Fernandes'in transferi bir rüyaydı. Ama bu transfer için Fatih hocamız bizzat işin içindeydi. Fatih Hoca olmasaydı bu transfer çok zor gerçekleşirdi.

"33 milyon euro hasılat kaybımız var"

İç transferde tüm oyuncularla teker teker konuşacağız. Yarın hatta birkaçının menajeri ile konuşacağız. 33 milyon euro, bu sene tribünden kaynaklanan hasılat kaybımız var. Herkesin elini taşın altına koyması lazım. Taraftarlarımıza sesleniyorum. Bize yardım etsinler, bağış yapsınlar. Galatasaray için herkesin kellesini ortaya koyması lazım.

Falcao gidecek mi?

Falcao'nun doğumgününü kutluyorum. Kendisine de sevgilerimi gönderiyorum. Hediyesini inşallah kendisine takdim ederim. Falcao bir markadır. Türkiye'ye gelemez dediler, ancak geldi. Falcao için Galatasaray'a gelen teklif yok. Falcao, çok değerli bir oyuncumuzdur. Eğer teklif gelirse önce hocamızla konuşuruz sonra yönetimle değerlendiririz.

Emre Akbaba-Muslera

Galatasaray'da sözleşmesi bitecek olan oyuncularımızla bir sorun olacağını zannetmiyorum. Falcao için henüz bize gelen resmi bir teklif yoktur. Falcao bizim hala çok değerli bir futbolcu. Emre Akbaba ile de konuşuyoruz, bir sorun olmaz onunla. Muslera, Galatasaray'ın sembolüdür, Taffarel'idir. Muslera çok iyi bir Galatasaraylıdır, bizimle kalmaya devam edecek.

Mostafa Mohamed transferi

Mostafa Mohamed transferi bir hayli zordu. Sürekli yönetim değişiyordu. Biriyle pazarlık bitiyor, sonra yönetim değişti diyorlardı. Galatasaray için çok değerli bir futbolcu. Mustafa Muhammed transferinde Galatasaray'ı seçtiği için çok teşekkür ediyorum. 3 gol attı, umarım 7 gol daha atar ve çocuklarına ulaşır. İnşallah ileride Galatasaray, Mohamed'den çok büyük bir transfer geliri elde eder.

Arda Turan'ın cezası

Arda'nın 2 maç ceza almasına çok üzüldüm. Sağlık çalışanları herkes için çok değerlidir. Derbide sağlık çalışanı adı altında tribünde olanlarla ilgili ne gibi bir işlem yapılacağını bekliyoruz.

TFF'ye başvuru kararı

Kasımpaşa maçının saatinin değişmesi için TFF'ye başvuracaklarını söyleyen Albayrak, "Pazar günü akşam saatlerinde çok şiddetli bir kar yağışı bekleniyor. Önce Kasımpaşa ile görüşeceğiz, sonra TFF ile görüşeceğiz. Maçın saatinin değişmesi için konuşacağız" açıklamasını yaptı.

İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş ve Vedat Muriqi transferleri

"İrfan Can Kahveci, Galatasaray'a gelmeyi çok istedi. Galatasaraylı olduğunu söyledi. Her oyuncuyu alamazsınız. Biz Başakşehir kulübüne çıkabileceğimiz maksimum rakamı söyledik. Benim hiçbir oyuncuya kırgınlığım olamaz. Sadece o değil ki...

Ben de fotoğrafları var

Ben de ne fotoğraflar var ama paylaşmıyorum, kimseye de vermedim. Mert Hakan'ın, hatta ofisimde gece 02:00'de boynuma sarılıp ağlayıp giden Vedat Muriqi'in...

Galatasaray Sportif A.Ş Yönetimi Kurulu Üyesi Oytun Özer'den UEFA açıklaması

Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer, "UEFA'nın, federasyonumuzun ve bankaların koyduğu kurallara, limitlere, sistemlere riayet ediyoruz. Her zaman da bu sistemin destekçisi olacağız. Diğer kulüplerin de böyle ilerlediğini ümit ediyoruz" dedi.

Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer, kulübün UEFA ile anlaşması, bağış kampanyası ile ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı. UEFA ile yapılan anlaşmaya değinen Özer, "UEFA ile anlaşmamıza harfiyen uyarak 2018 yılından beri devam ediyoruz. Diyaloğumuz oldukça iyi bir durumda. Anlaşmamızın son senesine de geldik. İnşallah hayırlısıyla sağlık neticeler çıkararak bu anlaşmanın gerekliliğini yerine getirip bunu tamamlamış olacağız. UEFA'nın, federasyonumuzun ve bankaların koyduğu kurallara, limitlere, sistemlere riayet ediyoruz. Zor bir dönem. Gişe hasılatında ciddi bir kaybımız var. Mağaza cirolarında kaybımız var. UEFA bile bize yaptığı ödemede bir kesintiye gitti. TFF, yayıncı kuruluş ile yaptığı yeni bir anlaşma var. Bir miktar kesintiye gitti. Dolayısıyla halen rekabetçi takımı sürdürmeye ve bunun içinde en büyük gücümüz taraftarımız. Bu sene onu gişeden elde edemiyoruz. Bağış kampanyamıza ne kadar katılırsanız biz o kadar memnun oluruz" diye konuştu.

Kulüp olarak takım harcama limiti sisteminin başından beri destekçisi olduklarını ifade eden Özer, "Türk futbolunun finansal olarak rehabilite edilmesini, düzeltilmesinin elzem olduğunu düşünüyoruz. Bu da çok önemli bir mihenk taşıdır. Ben şahsen de defalarca federasyona gidip, neyi nasıl daha iyi yapabiliriz diye uğraştım. Mustafa Cengiz başkanımız bu konuda çok hassas, çok duyarlı. Biz kendimize bakıyoruz. Kendimiz limitler dahilinde hareket ediyoruz. Her zaman da bu sistemin destekçisi olacağız. Diğer kulüplerin de böyle ilerlediğini ümit ediyoruz. Öyle düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"Bizim en büyük gücümüz taraftarımız"

Bağış kampanyasının UEFA'nın bakış açısının sorulması üzerine Oytun Özer, "UEFA'nın birincil baktığı yer Sportif AŞ. Futbol faaliyetimizi sürdürdüğümüz tüzel kişiliğimiz. Bağış kampanyamız derneğimiz üzerinden gidiyor. Bire bir gelir şeyi yok. UEFA da kulüplerin bu sadece Galatasaray'a has değil, tüm büyük kulüpler zor durumda. UEFA da bunun farkında. Özellikle dernek statüsünde olan tek bir hakim hissedarı olmayan kulüpler daha da zorlanıyor. Örneğin Barcelona. Real Madrid hiç transfer yapmıyor neredeyse. UEFA'yı 3 ayda bir bilgilendiriyoruz. Onun da bilgilendirmesini verdik. Bizim en büyük gücümüz taraftarımız" diye cevap verdi.