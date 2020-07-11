Abdurrahim Albayrak: Şampiyonluğa giden takımı yaktı

Galatasaray, Süper Lig'de son 7 maçını kazanamayarak şampiyonluk şansını kaybetti. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, A Spor'a yaptığı açıklamada takımın koronavirüs nedeniyle şampiyon olamadığını aktardı.

Yönetime yönelik eleştirilere tepki gösteren Abdurrahim Albayrak, "Bazıları futbolcuların 6 aydır para almadığını söylüyor. Son 6 ayda futbolculara, çalışanlara en az 3-4 defa para dağıttık. İçimiz rahat. Bu kulübün başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi. Başkanımız ciddi bir hastalığa yakalandı. Ben, Yusuf Günay, Kaan Kançal, teknik direktör Fatih Terim koronavirüse yakalandı. Galatasaray'ı Çin'den gelen o mikrop durdurdu. Çin'den gelen mikrop olmasaydı, Galatasaray şampiyon olacaktı. Hem dünyayı, hem de Galatasaray'ı yaktı." dedi.

Yeni yabancı kuralına tepki

Yabancı sınırını eleştiren Albayrak, "Bunlar bir günde, bir yılda olacak işler değil. Bu kararlar kulüplere çok külfet getirir. Başkanlar seviyesinde toplanıp detaylı konuşsaydık, hatta teknik heyetlerin de görüşlerini alsaydık. Çalışmalar yapsaydık. Şimdi bu kadar sıkıntılı dönemden geçerken, kulüplerin bu şartlarda dönmesi çok zor. Bu yabancıları bir yılda da elinizden çıkaramayacağınıza göre, bunu yıllara yaysaydık daha şık olacaktı. Ama inşallah bu yanlıştan dönülür. Yabancıları elden çıkarmak için ya maaşını verip bir yere göndereceksiniz, ya da bonservisini eline vereceksiniz. Yeni yabancı kuralı kulüpler için son derece zararlı bir karar. Bir an önce federasyon bu kararı tekrar gözden geçirmelidir." dedi.