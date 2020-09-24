Abdurrahim Albayrak Marcao'ya talip olan takımı açıkladı

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 6 milyon euro kazanacağını belirterek, Play-off'un geçilmesi durumunda 6 milyon euro kazanılacağını ve derbiden önce bu maçı kazanmanın çok önemli olduğunu vurgulaı.

"Marcao bizim için çok değerli"

Albayrak, Marcao'yu Roma'nın istediğini belirterek, Marcao'nun Galatasaray için çok önemli olduğunu, oyuncu almadan oyuncu satamadıklarını söyledi. Albayrak, Futbolcuların böyle oyanaması durumunda Ocak ayında Galatasaray'ın kapısının çok çalınacağını açıkladı.