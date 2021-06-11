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Spor Abdurrahim Albayrak, katıldığı yayını ağlayarak terk etti
Spor

Abdurrahim Albayrak, katıldığı yayını ağlayarak terk etti

Galatasaray'ın ikinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim ve Mustafa Cengiz hakkında konuşurken duygu dolu anlar yaşayıp yayını terk etti.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 12:11:00 -
Abdurrahim Albayrak, katıldığı yayını ağlayarak terk etti

Galatasaray'ın olağan genel kuruluna sayılı günler kala Abdurrahim Albayrak'tan çarpıcı açıklamalar geldi. Twitter Space'deki bir yayına konuk olan Albayrak, Başkan Mustafa Cengiz'in çok tartışılan basın toplantısını değerlendirdi.

"Çok üzüldüm"

Albayrak, "Başkan Mustafa Cengiz'in yaptığı son toplantıda çok üzüldüm, en çok zararı ben gördüm. Başkan adayı olacaktım, olmadım vazgeçtim" dedi.

"Bu konulara girmez sanıyordum"

Cengiz'e serzenişini sürdüren Abdurrahim Albayrak, "Mustafa başkanın bu konulara gireceğini düşünmüyordum, olay başka yerlere gitti. Başkan benimle beraber o toplantıya çıkmak istedi, ben çıkmadım" ifadelerini kullandı.

"Fatih Hoca ile bizi kimse ayıramaz"

Albayrak, Fatih Terim hakkında ise, "Fatih hocayla benim aramın kötü olma ihtimali yok. Yıllarımızı beraber geçirmişiz, hocayla bizi kimse ayıramaz, bizim aramıza kimse giremez. Fatih hocayla bizim dostluğumuz bitmez. Fatih hocayla en son Malatya maçından sonra Florya'da beraberdik. Uzun uzun transfer listesi üzerine konuştuk" açıklamasında bulundu.

"Ben kimseyi satmadım"

Albayrak 'Fatih Terim ile niye görüşmüyorsunuz?' sorusu üzerine "Ben kimseyi satmadım. Satmam. Yiğit Şardan mart ayında teklif yaptığında Mustafa Cengiz'i satmadım. Mesut Yılmaz rahmetli oldu ama hala her cuma mezarına giderim. Ben kimseyi satmam" yanıtını verdikten sonra duygusallaştı ve ağlamaya başladı. Albayrak daha sonra "Daha fazla konuşamayacağım. Özür dilerim." diyerek odayı terk etti.

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Yorumlar

Vedad

Be adam, sen bir garip tertemiz Anadolu çocuğu idin bu masonların kucağına oturmadan önce. GS sevgisi seni bunların içine attı. Sen de bunlar gibi mason olmadığın müddetçe senin sevgini kullanıp şamar oğlanı olarak kullanıldığını ne zaman göreceksin. Sen aday olsan sana GS başkanlığını vereceklerini mi sanıyorsun? Gerçekten buna inanıyor musun? Şaşarım aklına.
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