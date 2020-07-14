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Spor

Abdurrahim Albayrak görevini bırakıyor mu?

Son zamanlarda üst üste puan kaybı yaşayan Galatasaray’da işler kötüye gidiyor. Fatih Altaylı Abdürrahim Albayrak'ın görevini bırakacağını iddia etti. Peki Abdurrahim Albayrak görevini bırakacak mı?

Yeniakit Publisher
2020-07-14 12:30:00 -
Abdurrahim Albayrak görevini bırakıyor mu?

Abdurrahim Albayrak'ın kırgın olduğunu ve görevi bırakmak istediğini iddia eden Altaylı, "Koca Galatasaray Yusuf Günay diye birinin eline kalmış. Kim Yusuf Günay? Abdurrahim biraz kırgın, uzaklaşmış vaziyette, 'Ailem falan, bırakacağım' falan diyor" dedi.

Fatih Terim'in de 1 yıl dinlenmesi gerektiğinin söyleyen Altaylı, "Bence Fatih Hoca desin ki 'Arkadaşlar ben 1 sene dinlenmek istiyorum'. Çünkü bu normal bir şey değil. Başkan hastalıkla mücadele ediyor. Anlıyorum onu, koltukta kalmak istiyor. Seçime getirsin Galatasaray'ı. Galatasaray'ın bir başı bir sonu belli olsun, başkana da yazık" şeklinde konuştu.

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