  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'deki dev market zinciri şubelerini peş peşe kapattı

Kadınlar bu gelişmeye çok üzülecek! Türkiye'nin mutfak devi 25 mağazasıyla iflasın eşiğinde

Blinken'den ilk açıklama: Haniye'nin öldürülmesi...

Eşi ve çocuklarıyla görüştü! Başkan Erdoğan'dan Haniye'nin ailesine telefon

"Türkiye'deki şirket ve hisselerinden uzak durun" diyorlardı! Fransız devi çark etti

Başıboş köpekler üzerinden hedefe konmuştu! HÜDA PAR oylamaya neden katılmadı?

MMU Kaan'dan korkup Kore'nin kapısını çaldılar! Kaan'ın rakibini alacaklar

Sanki akraba çiftliği! CHP’li belediyede ‘eş’ kontenjanı

Hedefinde Başkan Erdoğan var! Hakaret Fatih Altaylı’dan Sponsorluk iş bankasından

Türkiye'nin İHA yapmayı öğretip Bayraktar TB2 verdiği ülke çıldırdı! 3 milyon İHA üretecekler
Gündem Abdüllatif Şener'in oğlu anneannesini silahla öldürdü
Gündem

Abdüllatif Şener'in oğlu anneannesini silahla öldürdü

Yeniakit Publisher
2024-07-31 22:56:00 -
Abdüllatif Şener'in oğlu anneannesini silahla öldürdü

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini silahla katletti.

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, evinde rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldürdü.

Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener ile anneannesi Leyla Çetiner arasında Ankara'da ikamet ettikleri Ayrancı Mahallesi'ndeki evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında Bedirhan Şener, anneannesi Leyla Çetiner'i silahla rehin aldı.

Bunun üzerine Abdüllatif Şener, evin bulunduğu sokağa çıkarak durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Olayın seyri dolayısıyla bölgeye özel harekat polis ekibi de gönderildi.

Bedirhan Şener, bu sırada anneannesi Çetiner'i silahla vurarak öldürdü.

Bedirhan Şener, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polisin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Kaynak: AA

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

İ. Keskin

Vekilin başı sağ olsun. Zor bir imtihan.

A g

Eee ah almanın 
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23