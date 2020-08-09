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Gündem

Abdüllatif Şener'den skandal sözler!

CHP'de sığıntı olan ve bir dönem boş meydanlarda miting yapan Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesini skandal sözlerle hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2020-08-09 15:38:00 -
Abdüllatif Şener'den skandal sözler!

Bir dönem boş meydanlarda miting yapan ve CHP'de sığıntı olan Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesini skandal sözlerle hedef aldı.

Ekonomiye çekilen operasyon üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedefe koyan Şener, "Türkiye’nin bu aileyi taşıyacak hali kalmadı!” şeklinde tepki çeken ifadeler kullandı.

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