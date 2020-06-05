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Gündem

Abdüllatif Şener'den Erdoğan'a skandal benzetme

CHP'de sığıntılık yapan Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, isim vermeden Türkiye'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'Hitler' benzetmesi yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 20:33:00 -

Parti kuran ancak sandığa gömüldükten sonra CHP'ye sığınan Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Türkiye'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'Hitler' benzetmesi yaparak bir skandala imza attı.

İsim vermeden Erdoğan'ı hedef alan Şener, CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'de yaptığı konuşmada, "Bu tip liderler, bu tip siyasi yapılar kendi yaptığı yanlışları muhalefetin üzerine atarak halk desteğini sağladığı sürece tarihte geçmişte Hitler örneğinde olduğu gibi, sonunda bu ülkeye çok acı bir bedel olarak düşer." ifadelerinde bulunarak büyük tepki çekti.

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