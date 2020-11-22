Abdullatif Şener sonunda kafayı yedi!

CHP'li Abdullatif Şener, Tele 1 Televizyonu'nda konuştu. Masa başında ülkenin ekonomik durumunu hesaplamaya çalışan ama bir türlü beceremeyen Şener, akıllara ziyan açıklamalarda bulundu.

Laubali tavırları eleştirilere sebep oldu

Eski Ekonomi ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın af talebinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabulunun konuşulduğu programda; İsmail Dükel ve Abdullatif Şener'in ciddiyetten uzak laubali tutumları eleştirilere yol açtı. Aklınca Cumhurbaşkanı Erdoğan ile alay etmek isteyen Şener, alay konusu oldu.

Akılalmaz iddialar!

Masa başında ülkenin ekonomisini hesaplamaya çalışan Abdullatif Şener, hesabı bir türlü beceremedi. Berat Albayrak'tan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da görevi bırakmasını isteyen Şener, aklınca Erdoğan ile alay etmeye çalıştı. 'Eski dostum olmasan seni böyle uyarmam' diyerek laubali bir tavırla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Şener, "Erdoğan görevi bırakırsa tarlalar kendiliğinden ekilir, işssizlik kalmaz." ve benzeri şekildeki açıklamaları ile 'Şener galiba kafayı yemiş' yorumlarının yapılmasına sebep oldu.