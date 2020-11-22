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Siyaset Abdullatif Şener sonunda kafayı yedi!
Siyaset

Abdullatif Şener sonunda kafayı yedi!

İsmail Dükel'in tetikçiliğinde Tele 1 Televizyonu'nda 'Habere Doğru' programına konuk olan CHP Konya Milletvekili Abdullatif Şener, aklınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile alay etmek isterken alay konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 22:04:00 -

CHP'li Abdullatif Şener, Tele 1 Televizyonu'nda konuştu. Masa başında ülkenin ekonomik durumunu hesaplamaya çalışan ama bir türlü beceremeyen Şener, akıllara ziyan açıklamalarda bulundu.

Laubali tavırları eleştirilere sebep oldu

Eski Ekonomi ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın af talebinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabulunun konuşulduğu programda; İsmail Dükel ve Abdullatif Şener'in ciddiyetten uzak laubali tutumları eleştirilere yol açtı. Aklınca Cumhurbaşkanı Erdoğan ile alay etmek isteyen Şener, alay konusu oldu.

Akılalmaz iddialar!

Masa başında ülkenin ekonomisini hesaplamaya çalışan Abdullatif Şener, hesabı bir türlü beceremedi. Berat Albayrak'tan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da görevi bırakmasını isteyen Şener, aklınca Erdoğan ile alay etmeye çalıştı. 'Eski dostum olmasan seni böyle uyarmam' diyerek laubali bir tavırla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Şener, "Erdoğan görevi bırakırsa tarlalar kendiliğinden ekilir, işssizlik kalmaz." ve benzeri şekildeki açıklamaları ile 'Şener galiba kafayı yemiş' yorumlarının yapılmasına sebep oldu.

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Yorumlar

murat

bunlar .......
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YÖRÜK OĞLU

Bu Akp den kopan ,pardon kopamayan aklında Makam ,koltuk kumaşı yapışık kalmış lar...şunu biliniz. ERDOĞAN olmasa o makamları girebilirmiydiniz bir düşünün...sizden cacık değil ancak gıcık olunur
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