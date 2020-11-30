Abdullatif Şener kendisi ile çelişti

CHP Konya Milletvekili Abdullatif Şener Cumhuriyet'e konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyyip Erdoğan'ı dava arkadaşlarını yarı yolda kimsesiz bırakmakla suçlayan Şener, "Kemal Unakıtan ne yaptıysa Sayın Erdoğan’ın talimatı üzerine yaptı. Kamuoyunda çok yıprandı. Artık taşıyamayacak gibi olunca, bütün kabahatli oymuş gibi dışarı bıraktı. İstifada sadece koltuğunuzu bırakmıyorsunuz. Sosyal çevrenizi bırakıyorsunuz. Yeri geliyor, cenazenize katılacak olmuyor, düğününüze davet edecek kimseyi bulamıyorsunuz.Erdoğan, 17-25 Aralık'ta da o dört Bakanı yıpranmışlığı ile bıraktı." dedi.

'Beni kapıya kadar kendisi yolcu etti'

Röportajın ilerleyen kısmında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ayrıldığı anı da anlatan Şener, şunları söyleyerek adeta kendi sözleri ile çelişti:

"Bırakacağım dediğim zaman Erdoğan’a baş başa söyledim. Bir akşam Başbakanlık’taki bir toplantıdan sonra Abdullah Gül’ü de çağırdı ve beni ikna etmek için uğraştı adaylık için. Erdoğan beni kapıya kadar kendisi yolcu etti."