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Siyaset

Abdüllatif Şener, Abdulah Gül, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan… CHP’nin olmadığı bir ortamda bunların esamesi bile okunmaz

AK Parti'den ayrılanların CHP ile bir olup, "AK Parti'nin oyunu ne kadar indirirsek kardır" mantığıyla hareket ettiğini söyleyen Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "CHP'nin olmadığı bir ortamda ne Abdüllatif Şener'in ne Abdullah Gül'ün, ne Ahmet Davutoğlu'nun ne Ali Babacan'ın hiçbir şekilde esamesi okunmaz" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 13:04:00 -

Akit TV'de Fatin Dağıstanlı'nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, gündemdeki haberlerin yanı sıra, yeni oluşumlar ve AK Parti'den ayrılarak CHP'nin güdümüne giren siyasiler de konuşuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davasına omuz vermeyi bırakan isimlerin, "AK Parti'nin oyunu ne kadar indirirsek kardır" mantığıyla hareket ettiğini ifade eden Karahasanoğlu, CHP ile yapılan iş birliğine dikkat çekti.

Karahasanoğlu, "CHP'nin olmadığı bir ortamda ne Abdüllatif Şener'in ne Abdullah Gül'ün, ne Ahmet Davutoğlu'nun ne Ali Babacan'ın hiçbir şekilde esamesi okunmaz" dedi.

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Yorumlar

SULTAN

AYNEN KATILIYORUM SANA. BUNLAR ZATEN HİÇ KABÜL GÖRMÜŞ KİMSELER DEĞİLLERDİ.
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Gerçek

Demokrasiyi içine sindirmiş adamlar .
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