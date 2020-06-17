Abdullah Sevim'den İstanbul Sözleşmesi eleştirisi: Yanlışta ısrar etmeye gerek yok!

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Abdullah Sevim, İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik eleştirilerde bulundu. İstanbul genelinde 165 bin adet dağıtılacak olan mektup yazan Sevim, mektup metnini sosyal medya hesaplarında da paylaştı. Sevim, "Kuzu postuna büründürülmüş bu kurt, toplumun temel taşı olan aileyi açıkça hedef alıyor!" dedi.

16 milyonun şahsında herkese sesleniyorum diyen Başkan Sevim, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Aziz İstanbullular,

Bu güzel şehri birlikte yaşıyoruz.

Değerlerimizin ve medeniyetimizin başkentlerinden birisi olan İstanbul’u birlikte yaşıyoruz.

Aynı zamanda İstanbul olmanın sorumluluğunu da üzerimizde taşıyoruz.

Yıllarca Dersaadet, adaletin ve huzurun başkenti oldu.

İçinde yaşayanı da yaşamayanı da güven duygusuyla doldurdu.

Güzelliğiyle ve güzellikleriyle anıldı.

Ancak bugün maalesef İstanbul Sözleşmesi denilen bir sözleşmeye ismini vermesi hepimizin yüreklerini sızlatıyor.

Sözde kadınları koruyacak bu sözleşme, aileyi dinamitliyor.

Sözde kadınları koruyacak bu sözleşme kadına karşı şiddeti arttırıyor.

Kadın cinayetlerinin sayısını yukarılara çekiyor.

Erkekleri evlerinden ediyor.

Çocukları, aile ortamının huzurundan uzaklaştırıyor!

Kuzu postuna büründürülmüş bu kurt, toplumun temel taşı olan aileyi açıkça hedef alıyor!

Bu yanlışta ısrar etmeye gerek yok!

Denenmiş olanı denemeye gerek yok!

Ancak bu sözleşmeden çekilmeye hakkımız var!

Milletçe bunu talep etmeye hakkımız var!

Sultan Fatih’in şehrinin adının, en azından kendi ülkemizde, böylesi bir anlaşmayla anılmamasını istemeye hakkımız var.

Gelin irademizi ortaya koyalım.

83 milyonu bu prangadan kurtaralım!"