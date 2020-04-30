Abdullah Sevim'den Ali Erbaş açıklaması: Zinayı da eşcinselliği de savunamayız!

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Abdullah Sevim, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın cuma hutbesi hakkında konuştu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sevim, "Zinayı savunamayız. Eşcinselliği de savunamayız! Ancak bu konuda konuşmak yetmez adım da atılmalı!" dediği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, Cuma Hutbesi'nde söylediği sözler üzerinden fırtınalar kopartılıyor. Zina ve eşcinselliğe karşı kullandığı ifadeler üzerinden tam bir linç kampanyasının hedefi halinde. Mesele Sayın Erbaş'ı savunma meselesi değil. Zinayı savunamayız. Eşcinselliği de savunamayız! Ancak bu konuda konuşmak yetmez adım da atılmalı. Dün bir şekilde tahribatın parçası olanlar, bugün tamiratın öncüsü olmak durumundalar. İstanbul Sözleşmesi gibi aileyi hedef alan sözleşmeleri tarihin çöplüğüne gömmek zorundalar. Bu konu siyasi bir konu değil. Ben de bir siyasi partinin temsilcisi olarak konuşmuyorum. Bu milletin yüreği yanan bir evladı olarak herkese sesleniyorum, gelin bu ortamı fırsat bilelim. 83 milyon adına bu sorunları elbirliği ile çözelim."