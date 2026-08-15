Abdullah Sert Hocaefendi'nin eşi Zehra Sert hayatını kaybetti

Bursa'da seyir halindeki bir otomobile arkadan gelen aracın çarpması sonucu yaşanan ölümlü kazanın kimlik bilgileri belli oldu. Alınan yeni bilgilere göre, kaza anında otomobilde bulunan kişilerin Erkam Yayınları'nın kurucusu Abdullah Sert Hocaefendi ve eşi Zehra Sert olduğu tespit edildi.

Bursa-Ankara kara yolu güzergahında seyir halindeyken arkadan gelen bir kamyonun, Sert ailesinin bulunduğu otomobile çarpması sonucu araçlar savrularak yolu trafiğe kapattı.

Meydana gelen feci çarpışmada Zehra Sert olay yerinde hayatını kaybederken, Abdullah Sert Hocaefendi kazadan yara almadan kurtuldu.

Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekiplerinin müdahalesinin ardından kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Akit Medya grubu olarak muhterem Abdullah Sert Hocaefendi ailesi ve sevenlerine baş sağlığı dileriz. Merhume Zehra Sert hanımefendiye de Allahtan rahmet dileriz.

KAMUOYUNA DUYURU

​Muhterem Abdullah Sert Hocamız ve ailesi, 15 Ağustos 2026 tarihinde elim bir trafik kazası geçirmiştir. Hocamızın sağlık durumu iyi olup; maalesef kıymetli eşi Zehra Sert Hanımefendi vefat etmiş, kızları ise yaralanmıştır.

​Merhumeye Allah’tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı ve sabır dileriz.

​Cenaze namazı, yarın ikindi namazına müteakip Çilehane Camii'nden kaldırılacak ve Sahrayıcedid Mezarlığı'na defnedilecektir.

​Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

​Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Yönetim Kurulu