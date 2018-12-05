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Abdullah Murat kimdir neden görevden alındı?

İngiltere Adli Müşaviri Abdullah Murat’ın kim olduğu araştırılıyor. Firari FETÖ zanlısı Akın İpek hakkında hazırladığı tartışmalı bilgi notu sebebiyle hakkında inceleme başlatılan İngiltere Adli Müşaviri Abdullah Murat görevinden alındı.

05 Aralık 2018 Çarşamba 12:39
Abdullah Murat kimdir neden görevden alındı?

İngiltere Adli Müşaviri Abdullah Murat’ın kim olduğu araştırılıyor. Firari FETÖ zanlısı Akın İpek hakkında hazırladığı tartışmalı bilgi notu sebebiyle hakkında inceleme başlatılan İngiltere Adli Müşaviri Abdullah Murat görevinden alındı.

Adalet Bakanlığı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Akın İpek'in İngiltere'den iade süreciyle ilgili sosyal medyada yer alan ve Adalet Bakanlığı tarafından gönderildiği iddia edilen yazının gerçeği yansıtmadığına dikkat çekerek, Londra Adalet Müşaviri hakkında 30 Kasım 2018 itibarıyla inceleme başlatıldığı ve ilgilinin aynı tarihte Ankara'ya çağrıldığını açıklamıştı. İngiliz mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) "çatı davası"nın firari sanığı ve eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili talebin reddine karar vermişti.

 

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 12:39
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