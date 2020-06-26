Abdullah Gül’ün sağ kolu Fehmi Koru sahalara akılamaz iddialarla döndü

Abdullah Gül'ün sağ kolu olarak tanınan gazeteci Fehmi Koru uzun süredir ara verdiği köşe yazılarına ortalığı ayağa kaldıracak bir iddia ile geri döndü. Fehmi Koru, iktidarın bir "baskın seçim" hazırlığında olduğunu iddia etti

Ali Babacan'ın kurduğu DEVA Partisi'ni perde arkasından destekleyen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e en yakın isimlerden Fehmi Koru yine sahneye çıktı!

Yıllarca "Taha Kıvanç" mahlası ile kaleme aldığı Ankara kulisi yazıları ile adından söz ettiren gazeteci Fehmi Koru uzun süredir ara verdiği köşe yazılarına bugün yeniden başladı.

Fehmi Koru bir süre önce, kişisel web sitesinde kaleme aldığı yazılarına "fikir atmosferinin yeteri kadar özgürlükçü olmadığını" ima ederek ara vermişti.

Yeni yazısında, okurlarından uzak kaldığı süre içerisinde neler yaşadığına ilişkin bilgiler paylaşan Koru, koronavirüs salgını sırasında yurt dışında olduğu bilgisini paylaştı ve Türkiye'ye dönen son uçaklardan biri ile yurda döndüğünü anlattı.

Koru, söz konusu süreçte Türkiye'ye yurt dışından gelen tüm vatandaşlar gibi 14 gün karantinada kaldığını da sözlerine ekledi.

Seçim iddiası

Fehmi Koru kişisel hayatından bilgiler paylaşmak dışında Türkiye'nin siyasi iklimi konusunda bazı iddialar ortaya attı.

Aylardır muhalefet partileri tarafından dillendirilen "erken seçim" söylentilerinin kısa süre içinde ete kemiğe bürüneceğini savunan Fehmi Koru, yeniden yazı yazmaya başmasına da, "Önemli bir sebep daha var: Anlamsız gelse bile ufukta baskın bir seçim olduğu kokusunu alıyorum." diyerek, bu tezini gerekçe gösterdi.

Fehmi Koru, iktidarın bir "baskın seçim" hazırlığından olduğunu öne sürerek yazısına şöyle devam etti;

"Yarım asırdan fazla yakından izlediğim seçimler her zaman zihnimi kamçılamıştır. Günümüzde siyasi hayatın içerisinde değişik konumlarda yer alan kişilerin, kendilerine özgü gerekçelerle ülkeyi seçime götürmeye hazırlandıklarını, onların varlığını kendilerinin siyasi hayata girme sebebi gören yeni yüzlerin de bunun tam farkında olmadıklarını görüyorum.

“Merak etmeyin, seçim yok” yatıştırmasını rehavete kapılmak için yeterli sayıyorlar.

Kasım ayı ile birlikte zamanından önceye alınmış bir seçim ülke gündemine girebilir.

Yazacak o kadar çok şey var ki…

Ben yeniden başlıyorum, sizler de okumaya hazırsanız mesele yok."