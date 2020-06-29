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Gündem

Abdullah Gül'ün 'parlamenter sistem' çıkışına sert tepki

AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, "Ben kuvvetler ayrılığına dayalı, her türlü vesayetten uzak, güçlü bir parlamenter sistemin Türkiye için daha doğru olduğunu savunurum." diyen 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yanıt verdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-29 12:14:00 - 2020-06-29 12:51:13
Abdullah Gül'ün 'parlamenter sistem' çıkışına sert tepki

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Ben kuvvetler ayrılığına dayalı, her türlü vesayetten uzak, güçlü bir parlamenter sistemin Türkiye için daha doğru olduğunu savunurum." açıklamasında bulundu.

Gül'e, AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner'den sert tepki geldi.

Metiner, sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Abdullah Gül her türlü vesayetten uzak kuvvetler ayrılığına dayalı güçlü bir parlamenter sistemden yana olduğunu açıklamış. Ne güzel! Sahi Türkiye’yi FETÖ vesayetine kim soktu? O dönemdeki rolün neydi? FETÖ vesayetine geçişteki etkin rolünü örtbas etmen tam bir kişilik sorunu."

"Asıl kaygı verici olan sensin sen!"

Metiner, ayrıca "Abdullah Gül röportajında kendisinin olduğu ilk beş yılı başarılı, diğer yılları başarısız ilan etmiş! Mevcut durum için de ‘kaygı verici’ demiş! Başarıyı kendine, başarısızlığı Reis’e fatura eden bu anlayış siyasi ahlak açısından sorunludur. Asıl kaygı verici olan sensin sen!" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Hasanalu köse

işte bu tihniyet mahvetti vatani adi oldunmu heryerde adisin
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ahmet

cumhuriyet mitinglerini çok çabuk unutacak kadar gafil olursa insan ne diyelim.bunu seçmek için nelere katlandık yazıklar olsun bize bu adamlara nasıl oy vermişiz nefret ettim artık bu gibilerden.bu nasıl adamlar bunlar dertleri ne acaba...
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