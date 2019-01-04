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Abdullah Gül'ün kuracağı partiye mi katılacak? İddiaların hedefindeki vekil kayıplara karıştı

Abdullah Gül'ün kuracağı partiye destek verebilmek için MHP'den istifa zemini hazırladığı iddia edilen Samsun Milletvekili Erhan Usta kayıplara karıştı. Usta'nın danışmanı; " Sayın vekilimizin cep telefonu kapalı. Biz de kendisine ulaşamıyoruz" dedi.

04 Ocak 2019 Cuma 14:10
Abdullah Gül'ün kuracağı partiye mi katılacak? İddiaların hedefindeki vekil kayıplara karıştı

Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA- AK Parti Samsun İl Başkanı ile yaşadığı 'İttifak' polemiğinin ardından önceki gün 'Cumhur İttifakı ruhuna aykırı faaliyetlerde bulunması' gerekçe gösterilerek Disiplin Kurulu'na sevk edilen MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, dün de 'Cumhur İttifakı'nın varlığı ve devamını zedeleyici beyan ve açıklamaları' nedeniyle, 'Kesin ihraç talebiyle' Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Halil Öztürk Erhan Usta ile ilgili açıklamasında; "Milliyetçi Hareket Partisi Samsun Milletvekili Erhan Usta; 01 Ocak 2019 tarihli Türkiye geneli ve Samsun ili ile ilgili Cumhur İttifakının varlığı ve devamını zedeleyici beyan ve açıklamaları karşısında tüzüğümüzün 78/4-c-e-i maddeleri ile yine parti tüzüğümüzün 81. maddesi kapsamı ve gereğince tedbirli olarak ve parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığımıza sevk edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, hafta sonu yaptığı açıklamada "Jest ile rest arasında bir harf farkı var. İttifak olmazsa olmazımız değil" diyerek Samsun'da 7 belediye istediklerini ancak AK Parti'nin 2 belediye verdiğini söylemişti. AKP İl Başkanı Hakan Karaduman da bu sözlere "MHP’nin 10 ilçede iddialı olduklarına ancak gülebilirim. Daha önce hatırladığım kadarıyla 5 ilçe yönettiler" diye yanıt vermişti.

Dün kamuoyuna yansıyan bazı haberlerde de Erhan Usta'nın, Abdullah Gül'ün 55 milletvekili ile birlikte kuracağı iddia edilen yeni partiye geçeceği iddia edildi.
Geçtiğimiz hafta, Abdullah Gül’ün dört ay içinde çeşitli partilerden ayrılacak veya ayrılmaya ikna edilecek 55 milletvekiline liderlik yapacağı öne sürülmüştü.

Erhan Usta hazırlık mı yapıyor?

İYİ Parti’nin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar önergesine destek verdiği için, MHP Grup Başkanvekilliği görevinden alınan Erhan Usta’nın bu tarz çıkışlar yapması, MHP’den istifa etmesi için zemin hazırlığı olarak yorumlandı.

Yaşanan bu gelişmelerden sonra kendisine ulaşılamayan Erhan Usta'nın danışmanları, Samsun Milletvekilinin cep telefonlarının kapalı olduğunu kendilerinin de ona ulaşamadıklarını söylediler. Usta'nın biranda ortadan kaybolması kafaları daha da karıştırdı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 14:10
  1. abdullah gül
  2. Samsun Milletvekili Erhan Usta

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  • melih53melih5318 dk önce
    sayın gül kesinlikle artık siyasette yerini almalıdır.halk bu derece ekonomik felaket içinde.ekonomi bakanı hedefe ulaştık dengelendik falan demeçleri, veriyor.işçi emeklisi maaşlarıilk kez asgari ücret altına düşürüldü..sefalet adım adım sarıyor..işçi emekli maaşlarının asgari ücret altına düşürülmesi yeni dönem yeni hükümetin bizlere bakışını yansıtıyor.asgari hani enaz bunun altı olamaz denen asgari..o asgarinin altına düşürüldü maaşlarımız...işçi emekli maaşlarımız...akp ve mhp koalisyonunun son politikalrı bu demekki.sefalet ...ve diğer yandan da zaten ekonomik çöküşü durduramıyorlar borsa ayna borsada yansıyor hemde traji komik olanıda akpmhp koalisyonunun kontrolundaki kamular öncü oluyor çöküşe..candaş basında hala mücdeeee ye devam ediyor. candaş kafa bulmaları devam ediyor halkla...mücdeeee .bi alana bi bedava ..veya ikinci yüzde 50 indirimli mücdeee kampanyaları..gelinen sonuç işçi emeklisi maaşlarımız asgari ücret altı.**,sayın gül artık kesin kararlı olmalı ..sayın gül ve babacan halk olarak bekliyoruz sizi..bu gidişle daha beter olacağımız aşikar..

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