Abdullah Gül’ün kankası Fehmi Koru’dan bomba iddia! Resmen yer yerinden oynayacak

Fehmi Koru, “tarihinin en ciddi iç çalkantılarından birini yaşıyor” dediği CHP’nin bölüneceğini ima etti. “Doğurgan bir parti CHP; bu defa da içinden yeni bir parti çıkabilir” ifadelerini kullanan Koru, kişisel web sitesinde yayınlanan yazısında özetle şunları kaydetti:

“Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ikinci yüzyılına Türkiye Cumhuriyeti’nden önce girdi. Arada bir dönem -1980 sonrası- kapatılma olsa da sonuçta 100 yıllık bir parti CHP.

Yüzüncü yılında tarihinin en ciddi iç çalkantılarından birini yaşıyor…

(…) Muhalif olarak isimleri geçenler ile destekçilerinin hiçbiri yola o niyetle çıkmış olmasalar bile, CHP’nin 100 yıllık tarihi içerisindeki benzer hareketlenmelere bakarak benim vardığım sonuç, yaşı bir yüzyılı bulan partinin bu defa da yeni bir partiye ebelik edeceğidir.

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1945 dolayımında ‘dörtlü takrir’ hareketinin DP’ye yol vermesi gibi…

1960’lardaki ‘ortanın solu’ çıkışının oluşturduğu rakip taraflardan birinin Cumhuriyetçi Güven Partisi’ni doğurduğu gibi…

Yakın tarihlerde CHP içinden doğan -Memleket Partisi gibi- başka partileşmeler de oldu.

Doğurgan bir parti CHP; bu defa da içinden yeni bir parti çıkabilir.

Son yerel seçimde 12 büyükşehir belediyesi kazanmıştı CHP; böyle giderse onların pek azını elinde tutabilir.

İstanbul ve Ankara’yı da kaybedebilir. (…)”