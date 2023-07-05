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Medya Abdullah Gül’ün kankası Fehmi Koru’dan bomba iddia! Resmen yer yerinden oynayacak
Medya

Abdullah Gül’ün kankası Fehmi Koru’dan bomba iddia! Resmen yer yerinden oynayacak

Yeniakit Publisher
2023-07-05 15:31:00 -
Abdullah Gül’ün kankası Fehmi Koru’dan bomba iddia! Resmen yer yerinden oynayacak

Fehmi Koru, “tarihinin en ciddi iç çalkantılarından birini yaşıyor” dediği CHP’nin bölüneceğini ima etti.

Fehmi Koru, “tarihinin en ciddi iç çalkantılarından birini yaşıyor” dediği CHP’nin bölüneceğini ima etti. “Doğurgan bir parti CHP; bu defa da içinden yeni bir parti çıkabilir” ifadelerini kullanan Koru, kişisel web sitesinde yayınlanan yazısında özetle şunları kaydetti:

“Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ikinci yüzyılına Türkiye Cumhuriyeti’nden önce girdi. Arada bir dönem -1980 sonrası- kapatılma olsa da sonuçta 100 yıllık bir parti CHP.

Yüzüncü yılında tarihinin en ciddi iç çalkantılarından birini yaşıyor…

(…) Muhalif olarak isimleri geçenler ile destekçilerinin hiçbiri yola o niyetle çıkmış olmasalar bile, CHP’nin 100 yıllık tarihi içerisindeki benzer hareketlenmelere bakarak benim vardığım sonuç, yaşı bir yüzyılı bulan partinin bu defa da yeni bir partiye ebelik edeceğidir.
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1945 dolayımında ‘dörtlü takrir’ hareketinin DP’ye yol vermesi gibi…

1960’lardaki ‘ortanın solu’ çıkışının oluşturduğu rakip taraflardan birinin Cumhuriyetçi Güven Partisi’ni doğurduğu gibi…

Yakın tarihlerde CHP içinden doğan -Memleket Partisi gibi- başka partileşmeler de oldu.

Doğurgan bir parti CHP; bu defa da içinden yeni bir parti çıkabilir.

Son yerel seçimde 12 büyükşehir belediyesi kazanmıştı CHP; böyle giderse onların pek azını elinde tutabilir.

İstanbul ve Ankara’yı da kaybedebilir. (…)”

 

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