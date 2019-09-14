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Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yakınlığı ile bilinen Fehmi Koru, Ahmet Davutoğlu ve ekibinin AK Parti'den istifasını değerlendirdi. Davutoğlu'nu gazlayan Koru, "AK Parti’ye verebileceği büyük bir zarar var" dedi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 12:15
Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yakınlığı ile bilinen gazeteci Fehmi Koru, kişisel internet sitesinde "İktidar körleştirir, yanlış yaptırır.. Oysa siyaset bir matematik işidir ve matematik de yanlış kabul etmez…" başlığıyla kaleme aldığı bugünkü yazısında, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve ekibinin AK Parti'den istifasını değerlendirdi. 

Fehmi Koru, AK Parti'den ihracı istenen Ahmet Davutoğlu ve ekibinin istifa kararını değerlendirdi.

"Korkarım, bu, AK Parti’nin yaptığı son yanlış olmayacak" iddiasında bulunan Koru, Davutoğlu’nun AK Parti’ye verebileceği büyük bir zararın olduğunu söyledi.

İşte Koru'nun Davutoğlu'nu gazlayan yazısının ilgili bölümü şöyle;

"...Evet, ihraç edilmek istenen Davutoğlu’nun AK Parti’ye verebileceği büyük bir zarar var.

Siyaset bir yönüyle matematik işidir. Bütün siyasi kadrolar ve partiler iktidar olmak için yola çıkarken matematik hesabı yapmak zorundadırlar. Yüzde 10 barajının bulunduğu eski sistemde, matematik, varlığını ispat etmek için her partinin asgari yüzde 10 oy almasını gerektiriyordu. İttifaklara izin verilen ve barajın önem taşımadığı yeni benimsenen ‘cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’nde ise, iktidar olabilmek için, cumhurbaşkanı çıkarabilecek bir matematik gerçekliğe ihtiyaç bulunuyor. O da yüzde 50+1 oranıdır.

Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte yapılan son genel seçimde sandıktan AK Parti yeniden iktidar olarak çıktıysa, bu, MHP ile ittifakı ve cumhurbaşkanı adayını yüzde 52 ile seçtirmesi sayesinde gerçekleşebildi."

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 12:15
  1. Ahmet Davutoğlu
  2. AK Parti
  3. Fehmi Koru
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  5. Davutoğlu yeni parti

YORUM YAZ

  • MisafirMisafir15 dk önce
    En büyük yanlışı sen ve senin gibiler yapiyor. Isiniz gucunuz. Milleti bölmekicin ugrasmak. Once siz kendinize bir ceki düzenverin.
  • MUSTAFA AÇARMUSTAFA AÇAR25 dk önce
    davutoğlunu gözünüzde amma büyüttünüz ha,adam sn Cumhurbaşkanı sayesinde adam oldu ateş olsa CÜRMÜ kadar zarar verir,bunlarda diğerleri gibi,Tarihin HAİNLER sayfasında yerini alır unutulur giderler
  • BenBen27 dk önce
    Ateş olsa boyu kadar yer yakar.
  • vatandaş arifvatandaş arif31 dk önce
    herkes yerli ve milli olamaz hele bu topraklarda fehmiiiiiiii1,dolarlıklarıda gördük

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