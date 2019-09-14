Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yakınlığı ile bilinen gazeteci Fehmi Koru, kişisel internet sitesinde "İktidar körleştirir, yanlış yaptırır.. Oysa siyaset bir matematik işidir ve matematik de yanlış kabul etmez…" başlığıyla kaleme aldığı bugünkü yazısında, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve ekibinin AK Parti'den istifasını değerlendirdi.

Fehmi Koru, AK Parti'den ihracı istenen Ahmet Davutoğlu ve ekibinin istifa kararını değerlendirdi.

"Korkarım, bu, AK Parti’nin yaptığı son yanlış olmayacak" iddiasında bulunan Koru, Davutoğlu’nun AK Parti’ye verebileceği büyük bir zararın olduğunu söyledi.

İşte Koru'nun Davutoğlu'nu gazlayan yazısının ilgili bölümü şöyle;

"...Evet, ihraç edilmek istenen Davutoğlu’nun AK Parti’ye verebileceği büyük bir zarar var.

Siyaset bir yönüyle matematik işidir. Bütün siyasi kadrolar ve partiler iktidar olmak için yola çıkarken matematik hesabı yapmak zorundadırlar. Yüzde 10 barajının bulunduğu eski sistemde, matematik, varlığını ispat etmek için her partinin asgari yüzde 10 oy almasını gerektiriyordu. İttifaklara izin verilen ve barajın önem taşımadığı yeni benimsenen ‘cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’nde ise, iktidar olabilmek için, cumhurbaşkanı çıkarabilecek bir matematik gerçekliğe ihtiyaç bulunuyor. O da yüzde 50+1 oranıdır.

Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte yapılan son genel seçimde sandıktan AK Parti yeniden iktidar olarak çıktıysa, bu, MHP ile ittifakı ve cumhurbaşkanı adayını yüzde 52 ile seçtirmesi sayesinde gerçekleşebildi."