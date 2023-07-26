Abdullah Gül’ün kankası Fehmi Koru herkesi şaşırttı! Bakalım bu iş daha nerelere kadar uzanacak

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün kankası Fehmi Koru, CHP içinde ve CHP medyasında yaşanan büyük kaosu köşesine taşıdı. “Seçim sonrasında tayfaların kavgaları sebebiyle su almaya başlamış olan gemi yan yatmaya başlamışken, onu her durumda desteklemeyi görev bilmiş medya da tahribattan ölümcül darbeler alıyor. Bu hikaye bu kadarla ve burada bitmeyecek gibi. Daha nerelere kadar uzanacağını kestirmek ise kolay değil” ifadelerini kullanan Koru, kişisel web sitesinde yayınladığı yazısında özetle şunları kaydetti:

“Ülkemizin cumhuriyet ile aynı yaştaki partisine seçim sonrasında bir haller oldu. Partide lidere en yakın olanlar bile, arkasını döndüğünde, onu koltuğundan etmeyi amaçlayan zoom arkadaşlığı içerisine giriyorlar.

“Oğlum” diye hitap ettiği belediye başkanı kendisini bir başka belediye başkanı gibi yollara henüz vurmadı ama o da yakındır; liderin koltuğunda gözü olduğunu gözlerinden okumak mümkün oluyor çünkü.

[Garip olan şu: Liderin kendisi, henüz genel başkan seçilmediği yıllarda -2009 yılında- “Oğlum” dediği başkanın şimdi oturduğu koltuğa -İstanbul büyükşehir belediye başkanlığına- aday olmuştu; İstanbul ile CHP genel başkanlığı arasında böyle de bir geçişlilik var.]

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CHP toplumun gözü önünde cereyan eden bu çalkantılardan büyük yara alıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu CHP’nin son grup toplantısında partisini ‘gemi’ kendisini de ‘kaptan’ olarak tanımlamıştı.

[Dediği şuydu Kılıçdaroğlu’nun: “Hiç kimse unutmasın, gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin. Benim CHP kültüründen öğrendiğim, aldığım en büyük derslerden birisi de budur.”]

O tanımlamadan hareketle söylenebilecek olan şudur: CHP gemisi su alıyor. Kaptan da buna çare bulacak yerde su alan gediği biraz daha genişletmekle sonuçlanabilecek işler yapıyor.

En son darbe CHP yönetiminden CHP’li medyaya geldi.

Akıl alır gibi değil ama, CHP’yi savunmayı görev edinmiş gazeteler, televizyon kanalları ve yazarlar ile yorumcular bizzat parti lideri tarafından suçlanmış bulunuyor.

(…) Seçim sonrasında tayfaların kavgaları sebebiyle su almaya başlamış olan gemi yan yatmaya başlamışken, onu her durumda desteklemeyi görev bilmiş medya da tahribattan ölümcül darbeler alıyor.

Bu hikaye bu kadarla ve burada bitmeyecek gibi. Daha nerelere kadar uzanacağını kestirmek ise kolay değil. (…)”