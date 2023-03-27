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Medya Abdullah Gül'ün "kankası", buna da burun kıvırdı! Senin derdin ne Fehmi
Medya

Abdullah Gül'ün "kankası", buna da burun kıvırdı! Senin derdin ne Fehmi

Yeniakit Publisher
2023-03-27 11:38:00 -
Abdullah Gül'ün "kankası", buna da burun kıvırdı! Senin derdin ne Fehmi

Abdullah Gül'ün "kankası" Fehmi Koru, emeklilere yapılan zamma da burun kıvırdı.

Abdullah Gül'ün "kankası" Fehmi Koru, emeklilere yapılan zamma da burun kıvırdı. 

AK Parti'nin hiçbir icraatını beğenmeyen Koru, kişisel web sitesi fehmikoru.com'daki yazısında, özetle şunları kaydetti:

 

"Muhtemelen, 14 Mayıs seçiminden Millet İttifakı ve cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu sandıktan kazanarak çıkabilirse, iktidara seçimi kaybettirenin ne olduğu yolundaki değerlendirmelerde sebep olarak ilk sıraya ekonomiyi koymak gerekecek.
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Zaten bu konunun kampanyada kendilerinin yumuşak karnı olduğunu anladıkları için olacak, iktidar cephesi, kısa süre önce yaptıkları ve yapıldığında ‘tarihi’ sıfatını kullandıkları zamlara yenilerini ekleme yoluna girdi.

Emeklilere -hiç değilse en düşük maaşlı olan emeklilere- 2 bin TL zam böyle geldi.

Yine emeklilere bayramlarda verilen ikramiye 1100 TL’den 2 bin TL’ye böyle çıktı. (...)

Bu arada Çalışma bakanı da gazilere ödenen maaşların asgari ücret seviyesine çıkartılacağı ‘müjdesini’ verdi."

 

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Yorumlar

musti

Biz bunlari tanidik,taniyarak büyüdük,cocuklarimiza da tanitarak büyütecegiz.Tabiiki ekonomik sorunlar var ve bunu yaptiran da sermaye babalari ve baslarida disarda.saman kafalar anlayamiyor.Bu savas yeni degil,300 yildir yapiliyor ve benim ülkemin insanlari birbirilerine cok karistiklari icin saf kan türklükten uzaklastilar,hatta o kadar ki nerdeyse oran olarak % 50 lere geldiler .Kesin oran 14 mayistan sonra belli olacak.Hala türk kalabilenler icin Gökte Allah yerde ülkeyi yöneten lider birdir.Bu irki yok etmenin tek carasi iyice melezlestirip ekonomiyle cökertmektir.

emir

lan biz kazansak da kaybetsek de gene aynıyız. zam olsa da olmasa gene AK partiliyiz ve öyle kalacağız. kimin ne mal olduğunu kimlerin karnının ağrısının ne olduğunu biliyoruz.fossoların döneklerin neden böyle olduklarını da çok iyi biliyoruz.
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