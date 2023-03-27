Abdullah Gül'ün "kankası", buna da burun kıvırdı! Senin derdin ne Fehmi

Abdullah Gül'ün "kankası" Fehmi Koru, emeklilere yapılan zamma da burun kıvırdı.

AK Parti'nin hiçbir icraatını beğenmeyen Koru, kişisel web sitesi fehmikoru.com'daki yazısında, özetle şunları kaydetti:

"Muhtemelen, 14 Mayıs seçiminden Millet İttifakı ve cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu sandıktan kazanarak çıkabilirse, iktidara seçimi kaybettirenin ne olduğu yolundaki değerlendirmelerde sebep olarak ilk sıraya ekonomiyi koymak gerekecek.

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Zaten bu konunun kampanyada kendilerinin yumuşak karnı olduğunu anladıkları için olacak, iktidar cephesi, kısa süre önce yaptıkları ve yapıldığında ‘tarihi’ sıfatını kullandıkları zamlara yenilerini ekleme yoluna girdi.

Emeklilere -hiç değilse en düşük maaşlı olan emeklilere- 2 bin TL zam böyle geldi.

Yine emeklilere bayramlarda verilen ikramiye 1100 TL’den 2 bin TL’ye böyle çıktı. (...)

Bu arada Çalışma bakanı da gazilere ödenen maaşların asgari ücret seviyesine çıkartılacağı ‘müjdesini’ verdi."