Abdullah Gül'ün Ekrem İmamoğlu'na referansı CHP'yi karıştırdı

Koltuğa oturmasının ardından ismi skandallarla gündeme gelen CHP'li Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreterliği'ne Can Akın Çağlar'a getirmişti.

Can Akın Çağlar'ın göreve gelmesi, CHP'de tartışmalara neden oldu. Birçok partili, Çağlar'ı geçmiş yıllarda yolsuzlukla suçlamıştı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da, "yolsuzlukla suçladığı" Çağlar ile ilgili paylaşımlarını alelacele silmek zorunda kalmıştı.

Konuyu bugünkü köşesine taşıyan Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Can Akın Çağlar’ı eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün önerdiği söyleniyor" ifadelerini kullandı.

"Çağlar’ı Abdullah Gül önerdi"

İşte Selvi'nin o yazısı:

Aykut Erdoğdu, 9 Ağustos 2012 tarihinde CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda bir yanına il başkanı Oğuz Kaan Salıcı’yı, diğer tarafına ise Sezgin Tanrıkulu’nu alarak basın toplantısı düzenliyor. Konu, Bayrampaşa’daki ORA AVM’ye verilen batık krediyle ilgili. Aykut Erdoğdu o sırada CHP’nin yolsuzluklarla mücadele biriminin başında bulunuyor. Erdoğdu işin peşini bırakmıyor, Meclis’te KİT komisyonunda Ziraat Bankası’nın hesaplarının görüşülmesi sırasında batık kredi olayının üzerine gidiyor. 270 milyon Euro kredi verilen ORA AVM açıldıktan birkaç ay sonra batıyor. Kredi mahkemelik oluyor.

Kılıçdaroğlu’nun haberi varmış

Can Akın Çağlar, bu iddiaları gündeme getirdikten sonra Aykut Erdoğdu ile bir araya gelip konuştuklarını söyledi. Ne konuştular bilmiyoruz. Aykut Erdoğdu ise bir açıklama yapmıyor. Dün konu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na soruldu. Kılıçdaroğlu, telaşlı bir şekilde, “Geçiniz o tartışmaları, geçiniz” diyerek geçiştirdi. Ama CHP’liler ikna olmuş değil. Parti bu konuyla çalkalanıyor. CHP kulislerinde, Kılıçdaroğlu’nun atamadan önceden haberi olduğu söyleniyor.

Referansı Abdullah Gül mü?

Ama çok daha önemli bir kulis var. O da Can Akın Çağlar’ı CHP’ye öneren isimle ilgili. Can Akın Çağlar’ı eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün önerdiği söyleniyor. CHP’liler, Can Akın Çağlar’ın Ali Babacan’ın ekibinden bilindiğini ancak Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü’ne de Abdullah Gül tarafından getirildiğini ifade ediyorlar. Can Akın Çağlar’ın Beşiktaş yönetimine girmesinde de Beşiktaşlı olan Abdullah Gül’ün referansının etkili olduğu söyleniyor.

İstanbul seçimlerinde aktif olarak devredeydi

Abdullah Gül, İstanbul seçimlerinde aktif olarak devredeydi. Kılıçdaroğlu’na sağdan da oy alabilecek bir aday çıkarması fikrini o telkin etmişti. Muhafazakâr bir üniversite rektörü düşünülüyordu ama tanınırlığı yoktu. Ondan vazgeçildi. O sıralarda Gül’ün, 2018 yılı Kasım-Aralık ayında ‘Ekrem İmamoğlu aday olacak’ dediği duyulmuştu. Abdullah Gül seçim sürecinde de aktif olarak devreye girmiş muhafazakâr Kürtlerin, HDP’lilerin, Saadet Partisi tabanının ve bugün DEVA ve Gelecek Partisi şemsiyesi altında toplanan kırgın AK Partililerin ikna edilmesinde etkili olmuştu.

2023 pazarlığı mı?

Gül’ün, Can Akın Çağlar’ı İstanbul belediyesinin mali problemlerinin çözümü ve yurtdışından kredi temininde yararlı olacağı gerekçesiyle önerdiği söyleniyor. Eğer CHP kulislerinde konuşulanlar doğruysa bunun bir adım sonrasında da 2023 Cumhurbaşkanlığı hesapları yatıyor demektir. Cumhurbaşkanlığı seçiminin en güçlü adaylarından olan Ekrem İmamoğlu bir dönem daha bekler, bu arada Abdullah Gül, 2023’ün Cumhurbaşkanı adayı olur. Hem artık emrinde bir partisi de var.