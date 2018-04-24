Abdullah Gül'ün adaylık için tek şartı! Gözdesini yanında istiyor
Sözcü gazetesiRahmi Turan, cumhurbaşkanlığı adaylığı konuşulan Abdullah Gül’ün, Ali Babacan’ın ‘başkan yardımcılığını kabul ettiği an’ adaylığını açıklayacağını öne sürdü.24 Nisan 2018 Salı 13:37
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 24 Haziran seçimlerinde aday olması için tek şartının olduğu iddia edildi.
O tek şart da başkan yardımcılığına Ali Babacan'ın getirilmesiymiş.
Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan Ankara muhabirinden aldığı bilgiyi paylaştı. Turan “Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanı adayı olması, AK Parti’nin önemli bir ismini, Ali Babacan’ı yanına almasına bağlı. Ali Babacan ‘başkan yardımcılığını’ kabul ettiği an Abdullah Gül adaylığını derhal açıklayacak” dedi. “Peki bu ne zaman belli olacak” diye sorduğu kişiden “En geç iki‑üç gün içinde” yanıtını aldığını yazdı.
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